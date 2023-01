Open da Austrália: Djokovic regressa após deportação para tentar 22.º major

O tenista sérvio Novak Djokovic regressa ao Open da Austrália, primeiro 'major' da temporada, depois de ter sido deportado há um ano, para tentar igualar o recorde de 22 títulos do 'Grand Slam' do espanhol Rafael Nadal.

Em 2022, o número cinco mundial ainda viajou para os Antípodas com uma isenção médica, mas a permanência viria a ser recusada, após ser considerado uma ameaça à saúde pública, por não ser vacinado contra a covid-19. O contexto, entretanto, mudou e o sérvio, de 35 anos, ainda sem estar vacinado, está de volta a Melbourne Park, onde já ergueu nove vezes o troféu.

No regresso, entre os dias 16 e 29 de janeiro, o antigo líder mundial tem pela frente uma missão maior, a de tentar igualar o recorde de 22 títulos do 'Grand Slam' do primeiro cabeça de série do Open da Austrália, Rafael Nadal, campeão em título.

Novak Djokovic iniciou a época a vencer o torneio de Adelaide 1, ao bater nas meias-finais o russo Daniil Medvedev, número sete do mundo, e o norte-americano Sebastian Korda na final, e apresenta-se com um dos maiores candidatos ao triunfo na Rod Laver Arena, após ter igualado na última época os 21 'majors' de Nadal em Wimbledon e de ter conquistado as ATP Finals.

Um desconforto na perna esquerda desde as meias-finais de Adelaide poderá, contudo, dificultar a tarefa do tenista de Belgrado perante as intenções do esquerdino maiorquino, de 36 anos, que, por ausência do compatriota e líder mundial, Carlos Alcaraz, a lidar com uma lesão na perna direita, assume igual favoritismo.

O número dois do 'ranking' ATP regista seis derrotas nos sete últimos encontros jogados, duas delas já este ano na United Cup, em Brisbane, mas não deixa de ser um jogador a ter em conta na corrida ao título, que já ganhou duas vezes (2009 e 2022) nas seis finais disputadas, a última das quais no dramático encontro de 2022 com Medvedev, recuperando de dois 'sets' a zero para vencer em cinco parciais e tornar-se no tenista mais titulado do 'Grand Slam'.

Além de Rafael Nadal e Novak Djokovic, que poderá estabelecer-se apenas como o segundo tenista a vencer pelo menos 10 vezes o mesmo 'major', um feito só ultrapassado pelo espanhol com 14 vitórias em Roland Garros, todos os jogadores do 'top 10' mundial vão marcar presença em Melbourne, com exceção de Alcaraz.

Entre os mais jovens menos titulados, o norueguês Casper Ruud (3.º), vice-campeão de Roland Garros e do Open dos Estados Unidos, e o grego Stefanos Tsitsipas (4.º) poderão alcançar o topo do 'ranking' mundial, caso conquistem o título na Rod Laver Arena, assim como Djokovic. Caso nenhum vença o Open da Austrália e Ruud chegue à final, sem que um dos dois mais diretos adversários ganhe, Carlos Alcaraz mantém-se como número um.

Daniil Medvedev, após a derrota nas meias-finais em Adelaide, vai tentar, por sua vez, pela terceira vez consecutiva ser bem-sucedido no encontro do título, depois dos desaires, em 2021, frente a Novak Djokovik e a Rafael Nadal na última edição do 'Happy Slam'.

Na competição feminina, a polaca Iga Swiatek, líder da hierarquia WTA, é apontada como a grande favorita a suceder à australiana Ashleigh Barty, entretanto retirada do ténis mundial, no palmarés de campeãs do Open da Austrália.

Swiatek, de 21 anos, venceu 36 encontros consecutivos na última época, dominou o ténis feminino, após o surpreendente anúncio de reforma da antiga líder mundial, Ash Barty, aos 25 anos, e em Melbourne Park vai tentar superar as meias-finais alcançadas há um ano, ainda antes da conquista de dois títulos do 'Grand Slam', em Roland Garros e Open dos Estados Unidos.

Para lá de Iga Swiatek, a tunisina Ons Jabeur, número dois do 'ranking', também é uma forte candidata a chegar longe no torneio, que este ano não contará com a presença da bicampeã japonesa Naomi Osaka (2019 e 2021), grávida e com regresso previsto para 2024.

Assim como em Jabeur, são depositadas boas expectativas nas exibições da norte-americana Jessica Pegula (3.ª), responsável pela derrota de Swiatek na United Cup, da francesa Caroline Garcia (4.ª), da bielorrussa Aryna Sabalenka (5.ª), da grega Maria Sakkari e da norte-americana Coco Gauff.

Sousa e Borges motivados para o primeiro 'major' do ano

Os tenistas João Sousa e Nuno Borges, únicos portugueses com acesso ao quadro principal do Open da Austrália, revelam-se motivados para o primeiro 'major' da temporada, que decorre entre 16 e 29 de janeiro, em Melbourne Park.

O número um nacional e o segundo melhor tenista português da atualidade chegam aos Antípodas em circunstâncias distintas, já que o vimaranense, 82.º classificado no 'ranking' ATP, vai disputar a sua 12.ª edição do 'Happy Slam' e o maiato fará a sua estreia.

João Sousa, de 33 anos, tem já uma vasta experiência nestes palcos, jogando desde 2011 em Melbourne Park, onde só falhou uma edição, em 2021, por ter testado positivo à covid-19 na véspera da viagem, e tendo alcançado três vezes a terceira ronda, em 2015, 2016 e 2019.

"Iniciar a época aqui na Austrália é sempre um privilégio, assim como poder jogar os melhores torneios do mundo. Sinto-me motivado para fazer um bom torneio, tal como os outros jogadores. Aqui o nível e a exigência são enormes e todos somos conscientes que temos de dar o nosso melhor para tentar fazer grandes resultados", comentou Sousa, em declarações à Lusa.

O minhoto, antigo 'top 30' mundial, estreou-se na temporada de 2023 com uma vitória na ronda inaugural do 'qualifying' do ATP 250 de Auckland, antes de perder na segunda ronda e ser repescado, como 'lucky loser', para o quadro principal, no qual cedeu perante o francês Richard Gasquet.

"Fisicamente e psicologicamente estou bem. Depois dos problemas físicos que tive nos últimos anos, já ultrapassados, é sempre bom estar bem fisicamente e obviamente que estou contente por isso. Psicologicamente, começar um ano novo com ambição, vontade de fazer bons resultados e jogar a um bom nível também é bom", acrescentou.

Na abertura do Open da Austrália, João Sousa terá como primeiro adversário o espanhol Roberto Bautista-Agut, que figura no 26.º lugar na hierarquia ATP, e com quem mantém um duelo equilibrado (3-3) no confronto direto.

"O Bautista-Agut é um jogador que tem muita experiência, tal como eu, no circuito. Conhecemo-nos muito bem já há muitos anos e, portanto, vai ser um encontro exigente e duro para os dois, tanto a nível físico, como mental. Vou dar o meu melhor, tentar impor o meu estilo de jogo e tentar fazer com que ele não consiga jogar bom ténis. Depois, no final, fazemos contas", avançou o vimaranense, que vai jogar também o quadro de pares ao lado de Francisco Cabral.

Já Nuno Borges, depois de ter visto em 2021 a sua participação na fase de qualificação gorada por ter contraído também o novo coronavírus, este ano tem lugar garantido no quadro principal do primeiro torneio do 'Grand Slam'.

"Estou muito entusiasmado. Mais uma oportunidade para jogar num 'major'. Todas as outras experiências no 'Grand Slam' foram muito boas e mal posso esperar para começar aqui o ano num quadro principal", confessou à Lusa o jovem maiato, de 25 anos.

Borges, atualmente número 112 do mundo, entrou na principal grelha do Open da Austrália por via do 'ranking' alcançado no final de 2022, após um ano em que acedeu aos restantes três 'majors', Roland Garros, Wimbledon e Open dos Estados Unidos, através do 'qualifying'.

Enquanto na terra batida parisiense e na relva londrina foi travado na ronda de abertura, nos pisos rápidos de Flushing Meadows só perdeu na segunda eliminatória. Em Melbourne Park, na estreia, terá pela frente Lorenzo Sonego, naquele que será o primeiro embate com o italiano (44.º ATP), de 27 anos.

"Estou muito feliz e sinto-me orgulhoso por entrar diretamente no quadro principal. A estreia será contra um jogador experiente e que já joga estes torneios há mais tempo que eu. Serve bem e demonstrou que pode jogar um grande nível", avançou.

Além de contar que "os treinos têm corrido muito bem" e já estar "mais adaptado às condições, tanto dos 'courts', como do tempo quente de verão", Nuno Borges diz estar "preparado para o desafio e confiante".