Oh Captain! My Captain! Ten Hag dá braçadeira a Bruno Fernandes

"O nosso português magnífico." Foi assim que o Manchester United anunciou hoje a promoção de Bruno Fernandes a capitão de equipa. O médio de 28 anos sucede assim a Harry Maguire, que pode deixar Old Trafford, tornando-se no primeiro português dono da braçadeira dos red devils.

O internacional português fará parte da restrita lista de emblemáticos capitães do emblema inglês, juntando-se a nomes como Denis Law, Bobby Charlton, Bryan Robson, Steve Bruce, Eric Cantona, Roy Keane, Gary Neville, Vidic ou Wayne Rooney. Cristiano Ronaldo fez parte do grupo dos capitães e usou a braçadeira vários jogos, mas nunca foi eleito/nomeado capitão quando jogou em Old Trafford (2003 a 2009 e 2021 a 2022).

Numa época de altos e baixos, que terminou com a conquista da Taça da liga inglesa, o médio de 28 emergiu como grande figura da equipa após a conturbada saída de CR7 - assinaria pelo Al Nassr -, passando a ser o braço-direito do treinador neerlandês Ten Hag.

Na prática, o camisola 8 foi o dono da braçadeira em grande parte da temporada passada em face da ausência do central Maguire das opções do treinador Erik ten Hag (foi suplente em 15 dos 31 jogos), que agora promove o jogador natural da Maia. "Como capitão, o vencedor do prémio Sir Matt Busby [treinador da primeira era dourada do United] em duas ocasiões vai continuar a garantir a mais elevada exigência no plantel do United de forma a garantir o sucesso em 2023-24 e em diante", podia ler-se na nota publicada pelo clube.

A primeira vez que Bruno Fernandes usou a braçadeira do Manchester United foi em outubro de 2020, num jogo da Liga dos Campeões, e não escondeu o orgulho que isso lhe deu. "Outro sonho tornado realidade e coroado com uma grande vitória na Liga dos Campeões. Uma honra e um privilégio enorme ter capitaneado um clube como o Manchester United, foi um momento indescritível de emoções fortes para mim", referiu o médio, que marcou um golo no triunfo sobre o PSG (2-1).

Polémica com Maguire

A questão da braçadeira não foi pacífica. Tudo começou na semana passada quando Harry Maguire informou nas redes sociais que o treinador o tinha informado que ia deixar de ser capitão. "Após uma conversa com o treinador, ele informou-me que mudou o capitão da equipa. Ele apontou as razões para tal e, apesar de estar extremamente desapontado, vou continuar a dar tudo de mim sempre que vestir esta camisola", escreveu o inglês na rede social Twitter.

O defesa contratado em 2019 ao Leicester, por 87 milhões de euros, tornando-se no central mais caro da história, perdeu o estatuto de titular com a chegada de Erik ten Hag ao Manchester United e agora também a condição de líder do balneário para Bruno Fernandes. O técnico terá optado pelo português em detrimento de Casemiro.

Apesar de ter sido considerado o melhor jogador da equipa na época passada, Bruno Fernandes também foi questionado. Em março, após a humilhação sofrida pelo Manchester United na última jornada da Premier League, diante do Liverpool (7-0), foi apontado como o bode expiatório, com a quase generalidade dos comentadores ingleses, todos antigos jogadores, casos de Gary Neville ou Roy Keane, a crucificarem o português pela sua atitude em campo. Muitos defenderam até que o treinador Ten Hag devia tirar-lhe a braçadeira de capitão, mas o neerlandês manteve a confiança no português, que terá recusado duas propostas de clubes da liga saudita, preferindo continuar no emblema inglês.

Desde a chegada ao Manchester United, em 2020, Bruno Fernandes marcou 64 golos e contribuiu com 54 assistências num total de 185 jogos.

Da Maia até Manchester

Formado no Boavista, aos 17 anos foi jogar para o Novara, que estava na Serie B italiana. Apesar da equipa não conseguir subir à Série A, o desempenho do médio convenceu a Udinese a investir €2,5 milhões de euros na sua contratação. Foi titular de imediato e durante mais de três anos até ser emprestado à Sampdoria, que convencida do seu valor avançou com seis milhões pelo seu passe.

O interesse do Sporting convenceu-o a voltar a Portugal. Os leões pagaram €9,7 milhões e fizeram de Bruno Fernandes a grande referência da equipa que seria treinada por Jorge Jesus. Ganhou estatuto e importância à custa de golos e assistências. Na época 2018-19 foi promovido a capitão e o Manchester United bateu-lhe à porta em janeiro de 2020, deixando 65 milhões nos cofres de Alvalade.

Jogador decisivo, em Old Trafford continuou a ser um exemplo de raça em tempos difíceis e agora foi oficialmente promovido a líder do balneário dos red devils.

