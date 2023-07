Oficial: Médio Nico González é reforço do FC Porto

"A Futebol Clube do Porto -- Futebol, SAD vem informar o mercado que chegou a acordo com o FC Barcelona para a aquisição da totalidade dos direitos desportivos e económicos do jogador Nicolás González Iglesias (Nico González) pelo valor de 8,4 milhões de euros", pode ler-se na comunicação enviada pelos vice-campeões nacionais à CMVM, a poucos minutos do jogo de apresentação aos sócios, frente ao Rayo Vallecano (19 horas).

Nico González, que ficou com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, esteve emprestado ao Valência durante a última época e fez um golo e uma assistência nas 26 partidas realizadas pelo clube da Liga espanhola, na sequência de um largo percurso vivido entre a formação e os seniores do FC Barcelona.

Vinculado desde 2013 ao campeão espanhol, no qual ingressara proveniente do Atlético Coruña Montañeros, o médio, de 21 anos, apenas atuou pelo conjunto principal em 2021/22 e somou dois tentos e duas assistências em 37 encontros, numa campanha finalizada sem títulos.

Nico González tinha-se apresentado no arranque dos trabalhos de pré-temporada do FC Barcelona, mas foi preterido das escolhas do treinador Xavi Hernández para a digressão aos Estados Unidos, acompanhando agora o compatriota Fran Navarro (ex-Gil Vicente) entre os reforços oficializados pela equipa orientada por Sérgio Conceição para 2023/24.

O FC Porto informou ainda que o FC Barcelona terá direito a receber 40% da mais valia de uma futura transferência do jogador e que o conjunto catalão tem ainda a opção de recompra dos direitos do jogador por 30 milhões de euros até 30 de junho de 2025.