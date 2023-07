Oficial. Luís Castro é o novo treinador do Al Nassr de Ronaldo

Luís Castro, treinador do Botafogo

A espera terminou e confirmou-se aquilo que já se presumia: o Al Nassr oficializou esta quinta-feira a contratação do treinador português Luís Castro. O técnico, recorde-se, rescindiu o seu contrato com o Botafogo, líder do campeonato brasileiro, e aceitou este projeto na Arábia Saudita

O treinador assinou até 2025 com o clube onde atua o internacional português Cristiano Ronaldo.

"Desejamos-lhe a ele e à sua equipa técnica sucesso na sua jornada com o Al-Nassr, se Deus quiser", escreve o emblema saudita numa nota publicada nos seus canais digitais.

O Botafogo já tinha confirmado a saída de Luís Castro, que aceitou a proposta multimilionária do Al Nassr, onde irá receber um salário anual de cerca de seis milhões de euros livres de impostos.