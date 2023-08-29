Oficial: F. C. Porto contrata Jorge Sánchez

Jorge Sánchez foi oficializado esta terça-feira como o quarto reforço do F. C. Porto para a nova época que se avizinha, depois de Nico González (ex-Barcelona), Alan Varela (ex- Boca Juniors) e Fran Navarro (ex-Gil Vicente. Já foram publicadas as imagens e vídeos do jogador com o presidente do clube, Jorge Nuno Pinto da Costa..Twittertwitter1696579823378833725.O internacional mexicano, de 25 anos, chegou ao clube de Sérgio Conceição emprestado pelo Ajax, com uma opção de compra de quatro milhões de euros, que se tornará obrigatória se o lateral fizer 20 jogos pelo F. C. Porto, com pelo menos 45 minutos em campo..Sánchez começará os treinos na quarta-feira, quando plantel azul e branco regressa ao trabalho, após a vitória em Vila do Conde, para começar a preparar o jogo de domingo com o Arouca..Twittertwitter1696582589539143857.O F. C. Porto, no seu site oficial, destacou os 26 jogos ao serviço do Ajax. "Integrou a Equipa do Mês da Eredivisie em abril passado e acabou a campanha a erguer a tão desejada Gold Cup pelo México, competição continental que o elegeu para o Melhor Onze", pode ler-se..Os dragões destacaram ainda o facto de ter sido colega de equipa de outros mexicanos que competiram no F. C. Porto. "Depois de partilhar balneário com Marchesín, Reyes, Layún, Uribe, Herrera, Corona ou Francisco Conceição, Jorge Sánchez junta-se ao coletivo portista e reforça as opções defensivas de Sérgio Conceição", lê-se.