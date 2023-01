O terceiro round dos (des)amigos Sérgio Conceição e Jorge Costa

Amigos amigos, Taça da Liga à parte. Sérgio Conceição e Jorge Costa defrontam-se nas meias-finais da prova que nenhum ainda conquistou na carreira (esta quarta-feira, 19.45, Sport TV1). Um duelo entre o FC Porto e o Académico de Viseu, com os holofotes virados para os bancos por culpa dos técnicos e da misteriosa história da mensagem de Sérgio que deixou o amigo Jorge "amuado". Ontem, alimentaram o tabu com um silêncio cúmplice.

No dia 11 de janeiro, quando se soube que o adversário dos portistas nos quartos-de-final da Taça de Portugal ia ser a equipa treinada pelo histórico capitão dos dragões, os jornalistas questionaram Conceição sobre o duelo com o amigo de sempre. "Estou meio chateado com o Jorge, ficou amuado com uma mensagem e estamos assim...", respondeu o técnico dos azuis e brancos, sem deixar de o elogiar: "O Jorge tem feito um trabalho fantástico, é uma equipa competente." E mais não disse desde então para esclarecer o assunto da tal mensagem misteriosa.

Ontem, quando questionado sobre se houve mais troca de mensagens com o homologo viseense, Sérgio respondeu secamente: "Vai ser um jogo entre o FC Porto e o Ac. Viseu, é só isso."

E do outro lado também não foi quebrado o tabu, com o argumento de que "isso não tem a ver com o futebol". Mas quando lhe perguntaram se ia cumprimentar o treinador adversário, Jorge Costa respondeu que sim."Também era o que faltava... daqui a nada estão a chamar-me mal-educado. Isso não tem a ver com o jogo, que terá duas grandes instituições a jogar por uma final", disse, rematando a conferência de imprensa com fair play: "Fez a pergunta que toda a gente queria fazer e ninguém teve coragem..."

E assim chegamos ao dia em que se enfrentarão pela terceira vez na qualidade de treinadores, e já com um quarto encontro no horizonte (será dia 8 de fevereiro, nos quartos-de-final da Taça de Portugal). O primeiro duelo foi em 2013-14, quando Sérgio Conceição orientava a Académica e se deslocou ao Estádio Capital do Móvel para bater (4-2) o Paços de Ferreira, treinado pelo antigo capitão do FC Porto. Já na temporada 2020-21, novo reencontro, no Dragão, com Sérgio Conceição a golear o Farense (5-1) com Jorge Costa no banco algarvio, num jogo em que trocou umas palavras feias com Pepe. Será esse o motivo da mensagem?

Caminhos e destinos cruzados desde 1996

Hoje, o Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, assistirá ao terceiro round entre ambos. A existir, a zanga é recente. Ainda em 2020, à pergunta sobre qual foi a maior amizade que fez no futebol, durante uma entrevista que deu ao Expresso, Jorge Costa respondeu: "A minha resposta é básica, até parece que está na moda agora, mas foi o Sérgio Conceição. Foi e é o Sérgio Conceição." E depois de defender que o FC Porto estava bem entregue ao amigo, defendeu que as conquistas do clube se deviam em muito ao trabalho do técnico, apesar do coração perto da boca.

"O Sérgio é o meu melhor amigo, isto quer dizer que o conheço muito bem. Conheço o Sérgio, conheço a sua família há muitos anos e uma coisa garanto: o Sérgio não vai mudar. É das pessoas com melhor coração. Muito competitivo. É este o Sérgio e por isso é que ele desperta paixões e ódios. Mas conhecendo-o como o conheço, não tenho problemas em dizer que é dos melhores seres humanos que eu conheço."

Jogaram juntos de dragão ao peito de 1996 a 1998 (e ainda em 2003-04). Jorge Costa tornou-se capitão e peça central na defesa de um FC Porto onde apareceu o jovem Sérgio, vindo da Académica (clube que ambos treinariam) à mesma velocidade com que pegava na bola e fugia para a baliza. Voltariam a ser colegas de equipa na Bélgica, no Standard Liége, na época 2005-06, onde o central acabou a carreira, depois de levantar o troféu a Liga dos Campeões pelo FC Porto e do extremo ter brilhado em Itália ao serviço do Parma e da Lazio (ao lado do outro grande amigo, Fernando Couto).

Três anos mais novo, Sérgio só se retirou em 2009-10 (no PAOK), depois de Jorge ter iniciado a carreira de treinador e ter orientado o Sp. Braga e o Olhanense - clubes que o agora técnico portista também orientou no início da carreira. Foi aliás em Olhão que Conceição se estreou a solo depois de uma curta experiência como adjunto nos belgas do Standard Liége.

E se o técnico portista treinou o Nantes (2016-17), o viseense assumiu o Troyes (20117-18). A experiência francesa acabaria por ser curta para ambos, mas enquanto Sérgio Conceição chegou ao banco de sonho onde ainda hoje está, o amigo Jorge Costa correu mundo com algum fracasso técnico, até assumir o Académico de Viseu onde está a fazer um bom trabalho e já fez história ao chegar às meias finais da Taça da Liga.

