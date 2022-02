"O Rúben tem toda a razão: temos todos de melhorar, principalmente quem não está na ficha de jogo"

A conferência de imprensa era sobre o jogo desta quinta-feira com a Lazio, a contar para o play-off da Liga Europa, mas a confusão do clássico entre o FC Porto e o Sporting voltou a ser tema. Conceição não se quis alongar muito sobre o assunto, mas deixou uma declaração importante.

"Quero dizer uma coisa simples: é preciso haver uma investigação rigorosa e isenta aos dois lados. São situações que não dignificam o futebol português e que não são bonitas. Quem cometeu erros tem de ser castigado. O Rúben [Amorim] tem toda a razão: temos todos de melhorar, principalmente quem não está na ficha de jogo", referiu.

Voltando ao jogo, o FC Porto recebe esta quinta-feira a Lazio no play-off da Liga Europa (20.00, SIC), num jogo que marca o reencontro de Sérgio Conceição com a equipa que representou como jogador durante duas épocas e meia (em duas passagens) e onde conquistou seis títulos, entre eles uma liga italiana. O técnico portista admitiu tratar-se de um jogo especial, pelo passado que o ligar ao clube, mas frisou que "isso conta muito pouco".

"Toda a gente sabe a minha passagem pela Lazio, os momentos, os adeptos, os títulos conquistados. É uma parte importante na nossa vivência. Tenho carinho pela Lazio, mas isso conta muito pouco. Agora represento o FC Porto, que é o meu clube, aquele que me paga e do meu coração. Sabemos que vai ser um jogo extremamente difícil e equilibrado. Mas será também para a Lazio, porque somos equipa competitiva. Vamos fazer de tudo para ganhar", prometeu Conceição.

Como treinador do FC Porto, Conceição tem um passado feliz contra equipas italianas. Na Champions, em fases a eliminar, deixou pelo caminho a Juventus na edição 2020-21 e a Roma em 2018-19, ambas as vezes nos oitavos de final. Será por conhecer bem o futebol italiano?

"Não é coincidência. É trabalho e mérito da equipa técnica e dos jogadores. Conheço o futebol italiano, mas também sigo o inglês, o alemão e o francês. Para a Lazio olho com algum carinho, vou acompanhando as equipas pelas quais passei. Mas não é mais do que isso. Temos de meter cá para fora o melhor FC Porto a nível europeu", atirou.

O técnico portista mantém que vencer a Liga Europa é um objetivo, apesar de "a frustração de não estar na Liga dos Campeões continuar na mesma" e de a prioridade ser a conquista do campeonato. "Somos um clube habituado a estar na melhor prova de clubes, que é a Champions. Agora estamos numa nova prova, diferente, e temos de dignificar o FC Porto", referiu, garantindo que os tristes acontecimentos no clássico com o Sporting não vão ter influência neste jogo: "Houve um jogo importante, que passou e que no balneário tivemos de o isolar. Não há tempo para andar a falar de futebol. Não temos tempo para isso. Fazemos o nosso trabalho, que também passa por esquecer o jogo anterior. Isto, claro, não deixando de o analisar."

O treinador portista deixou ainda a sua opinião sobre o baixo tempo útil de jogo em Portugal. "É de lamentar. Fui convidado em alguns anos para participar em reuniões da UEFA com os treinadores que estão na Champions e foi é um tema debatido. Houve da parte de José Couceiro a atenção de querer chamar os treinadores para debater essa situação. Há quem proponha mudanças e estou de acordo, mas fica-se só pela reunião e o passo à frente não se dá. Todos somos um bocado culpados e é preciso olhar para isso. Não é normal ter pouco mais de 40 minutos em 90."