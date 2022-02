O reencontro de Slimani com Paulinho (com vídeo)

Islam Slimani versão 2021-22 já está disponível. O jogador foi esta quinta-feira (re) apresentado como jogador do Sporting, seis anos depois de ter saído de Alvalade onde brilhou de 2013 a 2016. No regresso, o clube fez questão de mostrar o reencontro emotivo com o roupeiro Paulinho.

Contratado no último dia do mercado de transferências depois de rescindir com o Lyon, o avançado assinou um contrato válido até junho de 2023, mas com a possibilidade de prolongar a ligação aos leões.

"Volto porque os adeptos gostam de mim e porque o clube gosta de mim. Para mim, isso é o mais importante no futebol. Tinha saudades do Sporting, dos adeptos e de Alvalade. Por isso, a decisão foi muito fácil. Foi com esta camisola que fui mais feliz. O Sporting é a minha casa, sinto-me bem aqui e sou feliz aqui. É muito bom regressar", disse Slimani.

Quanto a objetivos, espera marcar muitos golos. "Sou um Slimani mais experiente, mais vivido e, a meu ver, um Slimani melhor do que o da primeira vez", disse o avançado argelino, elogiando ainda o futebol praticado pela equipa: "O Sporting joga muito bom futebol. Conheço bem a casa e também conheço bem o estilo de jogo do míster Rúben Amorim."