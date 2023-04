O rapaz da academia de Rossi que adora Bob Marley e é viciado em Cubos Rubik

Quem é Marco Bezzecchi, o surpreendente líder do Mundial de MotoGP após duas corridas? Nas palavras do próprio, é um rapaz de 24 anos, natural da localidade italiana de Viserba, na costa do Mar Adriático, nos arredores de Rimini. Está pelo segundo ano na prova rainha da velocidade de duas rodas e é piloto da Mooney VR46 Racing Team, depois de passar pela VR46 Riders Academy. Gosta de estar em casa com família, a namorada, os amigos e o cão, um Pitbull chamado Rubik, não fosse ele um confesso "viciado em Cubos de Rubik".

Corre com o dorsal número 72, mas se pudesse mudava para o 12, usado por Maverick Viñales, porque foi no dia 12 de novembro de 1998 que nasceu e foi também num dia 12 que se estreou a correr no Moto3. Este número tem tanto significado que o tatuou na mão direita. Bezz é admirador do Japão e da cultura nipónica, mas não troca, por nada, um bom ragu à moda italiana (molho à base de carne cozida), acompanhado de um gin tónico. Adora a música de Bob Marley e se tivesse de escolher algum desporto não relacionado com motores, escolheria o skate ou o snowboard e até chegou a desafiar o campeoníssimo Shaun White para um duelo na neve.

Depois de um 3.º lugar em Portimão na abertura do Mundial de 2023, Marco Bezzecchi foi à Argentina vencer a primeira corrida da carreira no MotoGP. "Era um sonho para mim, para a equipa, para minha família, para a Academia e, claro para o Vale [Valentino Rossi]. Se estou aqui hoje é graças a ele", disse ao DN o jovem piloto italiano, no final de uma jornada incrível que o colocou na liderança do Campeonato.

Em Termas de Río Hondo, no passado fim de semana, a chuva ainda ameaçou um dia "perfeito" no circuito onde também venceu pela primeira vez no Moto3. Ficou "preocupado", mas depois do aquecimento percebeu que conseguiria fazer uma grande corrida. E conseguiu mesmo. Pela segunda vez consecutiva subiu ao pódio, desta vez ao lugar mais alto. Como se isso não bastasse, foi brindado com uma camisola da seleção argentina autografada por Lionel Messi: "Não acompanho o futebol, mas é um ídolo no mundo do desporto. É uma emoção incrível. Esse dia jamais será esquecido."

O lema de Bezzecchi, na pista e na vida, é: "Ir suave é ir rápido, ir rápido é ir suave". Essa é, aliás, "a chave" para encontrar o equilíbrio entre as corridas e a vida pessoal num supercompetitivo Campeonato e num calendário quase sem espaço para viver fora do paddock. "Hoje em dia, o MotoGP exige estar 100% focado, por isso passamos a maior parte do tempo a treinar ou a dar a volta ao mundo para as corridas. É muito importante passar um tempo com a família e amigos para relaxar e desconectar. Sem pessoas boas em meu redor, não é possível apresentar-me bem na pista", sublinhou.

É certo que ainda faltam 19 das 21 corridas do mais longo Mundial de MotoGP da história, mas se algum dia o italiano for Campeão do Mundo, fará a tradicional volta de honra ao circuito... de cuecas!

Marco Bezzecchi tornou-se o terceiro piloto da academia do campeoníssimo Valentino Rossi - que corria com o número 46, daí a VR46 Riders Academy, e abandonou as pistas em 2021 - a vencer uma corrida no MotoGP, depois de Francesco Bagnaia (Campeão Mundial em título) e Franco Morbidelli. Luca Marini (meio irmão de Rossi) é o outro piloto da academia da equipa que tem um acordo com a Ducati e que cada vez ganha mais importância no paddock.

A Ducati Desmosedici GP22 usada pelo italiano é de 2022, o que obriga a um condução mais exigente. As motos de 2023 estão mais evoluídas tecnológica e mecanicamente e facilitam, por exemplo, a saída das curvas. O que valoriza ainda mais as conquistas de Bezzecchi, que será agora alvo de todos os olhares quando se apresentar em Austin (EUA) no próximo domingo, numa corrida que já contará com Miguel Oliveira, após recuperar das lesões sofridas na queda de Portimão.

