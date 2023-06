O pontapé que uniu a África do Sul e levou Stransky ao encontro de Mandela faz 28 anos

Joel Stransky foi o autor do pontapé que deu o título mundial de râguebi à África do Sul em 1995 e ajudou a unir um país dividido pelo Apartheid. O encontro com Nelson Mandela, inspirou o filme Invictus.

A admiração e gratidão por Nelson Mandela, que tratou sempre por Madiba durante a conversa com o DN, não permite a Joel Stransky, antiga estrela do râguebi sul-africano, ficar aborrecido com quem dá mais importância ao relacionamento que teve com o histórico líder da África do Sul do que ao feito que lhe permitiu conhecê-lo. Foi Stransky que marcou o pontapé que deu o título mundial aos Springboks em 1995 e uniu um país dividido pela segregação racial que ficou conhecida como Apartheid.

"Na intimidade era um homem extraordinário. Calmo. Transmitia paz e força ao mesmo tempo. Conseguia passar tranquilidade e transmitir energia. Depois da conquista do título fomos recebidos por ele, mas a minha grande conquista e também a recordação mais bonita que tenho dele foi quando me chamou para um almoço intimista. Eu não sabia, mas quando cheguei estava apenas ele, a mulher, um outro casal, além de mim e a minha mulher. Foi a seis, mas foi o melhor encontro da minha vida. Só de pensar nisso sinto palpitações", recordou a lenda do râguebi.

Aos 56 anos integra os South Africa Rugby Legends, equipa que reúne os jogadores das equipas que venceram os Mundiais de 1995, 2007 e 2019 e que estiveram em Portugal a promover a modalidade com um jogo de exibição com uma equipa de portugueses. Está habituado ao holofotes e aceitou o desafio do DN de escolher as fotografias que melhor resumem o momento em que se tornou herói de uma nação. A foto que mais gosta não se encontra na internet, pois é uma pessoal que tem com Madiba. E nem nas redes sociais a publica. A alternativa que escolhe é aquela onde o capitão François Pienaar entrega o troféu a Mandela.

Joel Stransky jogou o Mundial com 28 anos. "Era um menino com sonhos e concretizei-os. Isso é o mais importante. Uma pessoa sem sonhos não vive, apenas sobrevive. Claro que ser campeão mundial era um objetivo, mas era mais do que isso. Naquela altura não era fácil ter sonhos. Havia um país a preto e branco, a todos os níveis, mas os valores do râguebi ajudaram-me e julgo que ajudaram toda uma nação", sublinha.

A camisola dos Springboks - nome da gazela do sul da África, que dá nome à seleção sul-africana - é por isso sinónimo de união e esperança. Após sair da prisão em 1990, ao fim de 27 anos, Nelson Mandela foi eleito presidente da África do Sul e acabou com o Apartheid. "Mandela percebeu o impacto que râguebi poderia causar, dada a importância para o país. O país ficou em êxtase com a ida à final e isso significava que Mandela poderia usar o Mundial de râguebi para unificar a nação, vestir a camisola dos Springboks antes da final e dar as mãos aos brancos e a pessoas de todas as culturas. Só mais tarde percebemos quão importante era essa parte política. Madiba devolveu a capacidade de sonhar a todos os sul-africanos", recorda Stransky.

Durante a conversa emocionou-se a recordar Chester Williams, o único atleta negro na seleção sul-africana campeã mundial em 1995. Em 2019, ano em que conquistaram mais um título mundial, os Springboks perderam Chester Williams para sempre. Se Joel marcou o pontapé que deu o título, Chester serviu de exemplo a um país inteiro.

O sonho de todos os sul-africanos foi concretizado e, em 2009, até acabou retratado no filme Invictus, realizado e produzido por Clint Eastwood, com Morgan Freeman a desempenhar o papel de Mandela e Matt Damon a encarnar a personagem do capitão François Pienaar. Para Joel Stransky (papel desempenhado por Scott Eastwood), o filme retrata na perfeição Mandela. A visita surpresa, as mensagens e a inspiração, mas o lado desportivo não. Para o herói de 1995, a parte racial foi demasiado explorada naquele contexto para dar mais drama ao enredo, mas na maior parte dos dias era só treino, treino e treino: "Para nós, o Chester era apenas o Chester, um jogador fenomenal, mas para o resto do mundo era o único negro da seleção da África do Sul. Morreu a ser o único negro da equipa."

Os Springboks tinham sido banidos de dois anteriores Mundiais devido ao Apartheid, mas em 1995 conquistaram o troféu na estreia, em casa, no prolongamento com a Nova Zelândia. No dia 24 de junho, após um empate (9-9) no tempo regulamentar, um pontapé de ressalto de Joel Stransky selou o triunfo que uniu um país. Ainda hoje é considerado um dos cinco melhores pontapés da história do râguebi. Foi há 28 anos. "Já passou tanto tempo? Fizemos um campeonato extraordinário. Foi um passo de cada vez até chegar à final. Aquele duelo com a Nova Zelândia...uff... Não dava para perder íamos estragar o final feliz", rematou Stransky.

isaura.almeida@dn.pt