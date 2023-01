A Premier League ainda vai a meio da temporada, mas em Inglaterra já se fazem apostas sobre a possibilidade de o Arsenal, que conta no plantel com os portugueses Cédric Soares e Fábio Vieira, voltar a ser campeão 19 anos depois, repetindo o feito da poderosa equipa de Arsène Wenger onde atuavam craques como Lehmann, Patrick Vieira, Bergkamp, Gilberto Silva, Thierry Henry, Ljungberg, Robert Pires, entre outros, que terminou invicta a liga inglesa de 2003/04.

Quando em dezembro de 2019 o dono dos gunners elegeu Mikel Arteta para substituir Unai Emery no comando da equipa, muitos torceram o nariz à escolha. Afinal, o espanhol nascido no País Basco, ex-jogador do clube, tinha como única experiência ter sido adjunto de Guardiola no Manchester City.