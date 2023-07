O futuro também é o presente. Alcaraz bate Djokovic e conquista Wimbledon

Este domingo, na idílica relva de Wimbledon, o futuro do ténis mostrou que também já é o presente. Carlos Alcaraz (20 anos), bateu Novak Djokovic (36 anos e 23 títulos de Grand Slam) numa batalha de quase cinco horas, pelos parciais de 1-6, 7-6, 6-1, 3-6 e 6-4, conquistando assim o segundo Grand Slam da carreira. Alcaraz já tinha feito história em 2022 ao vencer o US Open e chegar ao topo mundial com 19 anos, batendo o recorde de precocidade de Lleyton Hewitt.

O quinto espanhol a vencer no All England Club, depois de Manuel Santana, Conchita Martínez, Rafa Nadal e Garbiñe Muguruza, começou a temporada lesionado e por isso não jogou o primeiro Major da época, o Australian Open, mas já é o jogador com mais títulos. Tem agora uns impressionantes 47 triunfos e somente 4 derrotas. Wimbledon é o sexto título da temporada, depois de Buenos Aires, Indian Wells, Barcelona, Madrid e Londres, e rendeu-lhe 2.740.000 euros.

Além do que conquistou é preciso ter em conta o que impediu que Djokovic alcançasse. O tenista colocou assim um ponto final numa série de 35 vitórias do sérvio, sete vezes campeão no All England Club. O sérvio não chegou ao recorde de Roger Federer (8) nem ao recorde absoluto de Grand Slam de Margaret Court (24) -, que também não perdia no Centre Court há dez anos - desde que Andy Murray fez história ao vencer Wimbledon.

Djokovic iria tornar-se no campeão mais velho de sempre na relva londrina, mas afinal foi Alcaraz a ser o terceiro mais jovem da história. Acabou a ter uma conversa com o rei de Espanha. Carlos I deu-lhe os parabéns pela alegria dada aos espanhóis.

Natural de um país com forte tradição no ténis, que teve três líderes do ranking ATP criado em 1973 (Juan Carlos Ferrero - hoje seu treinador), Carlos Moya e Rafael Nadal) e onde os campos de ténis estão cheios de jovens que querem ser profissionais, Carlitos - assim o chamavam em criança para evitar confusões com os outros dois Carlos Alcaraz (o pai e o avô paterno) - afirma-se como número 1 mundial.

Apesar de já caminhar em nome próprio, a força física, a velocidade, o carisma e o magnetismo no court fazem dele uma verdadeira fotocópia de Nadal. Tem ainda a agressividade de Roger Federer e a frieza de Novak Djokovic. Características que fazem do jovem natural de El Palmar (Múrcia) o grande responsável pelo fim do domínio do Big 3: Federer, Nadal e Djokovic.