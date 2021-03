Jogadores do FC Porto a festejar a passagem aos quartos-de-final após um jogo épico frente à Juventus.

A missão é complicada, mas depois do que mostrou no jogo com a Juventus, o FC Porto tem legitimidade para pensar que pode vencer a Liga dos Campeões. A constatação é de Maniche, antigo jogador portista que se sagrou campeão europeu em 2003-04, numa equipa que era treinada por José Mourinho.

"A partir desta altura tudo pode acontecer. As vitórias trazem confiança e os jogadores podem sentir que estão mais perto desse objetivo. O FC Porto pode vencer a Champions e os jogadores e a estrutura têm toda legitimidade de pensar que podem ser campeões europeus", referiu Maniche ao DN.