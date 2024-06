O discurso de Abel que embalou o Palmeiras para o bicampeonato

Com a conquista de mais um Brasileirão, o português tornou-se no segundo treinador com mais títulos somados no Palmeiras, superando Vanderlei Luxemburgo (oito) e ficando apenas atrás de Oswaldo Brandão (10). Passou a ser o técnico estrangeiro com mais títulos na história do futebol no Brasil (ultrapassou o uruguaio Felix Magno) e é também o único estrangeiro com dois títulos de campeão brasileiro na história da competição.