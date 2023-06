O dia em que Joel Stransky e John Smit jogaram de râguebi nos jardins da Casa Paula Rego

Os South Africa Rugby Legends, equipa que reúne os jogadores das equipas que venceram os Mundiais de 1995, 2007 e 2019, estão em Portugal até domingo, para inspirar os jovens para a prática do râguebi e demonstrarem os valores da modalidade: integridade, disciplina, respeito e solidariedade.

As histórias destas estrelas superam os feitos de levar a seleção da África do Sul a estatuto de tricampeã mundial e, por isso, as suas carreiras não acabaram quando deixaram de jogar. Os famosos Springboks tinham sido banidos de dois Mundiais devido ao Apartheid, mas em 1995 conquistaram o troféu na estreia, em casa, no prolongamento com a Nova Zelândia. Após um empate (9-9) no tempo regulamentar, um pontapé de ressalto de Joel Stransky selou o triunfo que uniu um país, que voltaria a ser campeão mundial em 2007 e 2019.

O herói de 1995 é o mais requisitado, pela ligação a Nélson Mandela, mas em Portugal estão também John Smit, considerado o melhor jogador sul-africano de sempre, Schalk Brits, Percy Montgomery, Butch James, Pat Lambie e muitos outros. Juntos vão desafiar os Portugal Barbarian International Legends, com Gonçalo Uva, João Correia, Marcelo D"Orey, Rui Cordeiro, entre outros, num jogo de exibição, marcado para sábado, no Jamor.

O duelo poderá nem ser equilibrado, mas no fim de contas isso será o menos importante desta iniciativa de cariz solidário. Hoje, na terceira passagem por Portugal, as estrelas sul-africanas transformaram os jardins da Casa das Histórias Paula Rego, em Cascais, num improvisado campo onde trocaram umas bolas com vários jovens com deficiência intelectual do Cascais Rugby.

A inclusão através do desporto é uma das mensagens que esperam passar. E por isso a Câmara Municipal de Cascais associou-se ao evento. "Espero que estas lendas desfrutem de Cascais e inspirem cada vez mais jovens. Queremos campeões dentro das quatro linhas mas, acima de tudo, queremos campeões na vida",disse Francisco Kreye, vereador com o pelouro do desporto, lembrando que o concelho tem longa e feliz ligação com o râguebi.

A equipa irá ainda visitar o Hub da Brave Generation Academy em Cascais, um dos principais impulsionadores da digressão, através do empresário e fundador Tim Vieira.