O dia em que a Reboleira saiu à rua para festejar a subida do Estrela

"Algum dia iríamos perder com o José Gomes?" A pergunta em jeito de regozijo é de um dos muitos adeptos que esta noite de segunda-feira esperaram junto ao Estádio José Gomes para ver os heróis da subida do Estrela da Amadora à I Liga. O adepto referia-se ao facto de terem eliminado o Marítimo treinado pelo homónimo do presidente que liderou o clube tricolor na primeira presença entre os grandes em 1988-89 e que agora dá nome ao estádio.

Desde então o Estrela conheceu a glória com a conquista de uma Taça de Portugal (1992) e 16 presenças no principal escalão até descer ao inferno com uma insolvência que levou a uma extinção... até à refundação e à fusão que alavancou o emblema tricolor e permitiu este regresso, sob a liderança de Paulo Lopo na SAD.

Ele investiu na recuperação e colhe agora os louros com a subida à I Liga, mas não esquece "os sócios que refundaram o clube", não esquece Dinis Delgado do Club Sintra Football que permitiu a fusão, nem a "malta da claque", liderada por Marco Fernandes, que "sem se atrever a sonhar com um novo Estrela da Amadora" cuidaram de limpar o estádio, deixado ao abandono após a extinção.

Por isso "a subida é de muita gente" e não apenas da equipa e da estrutura atual. "Como presidente da SAD não podia estar mais feliz. A gente da Amadora merece ter um Estrela de primeira e o clube está finalmente onde pertence estar. Pela história, pelo peso que tem na cidade, pelo sentimento que desperta nos adeptos...", confessou ao DN Paulo Lopo, emocionado antes de passear "um dos maiores símbolos do futebol português" pelas ruas da Amadora. O capitão Miguel Lopes e Vitó, que marcou a grande penalidade decisiva, foram os mais aplaudidos.

Hoje ainda era hora para festejar, amanhã será para descansar e depois de amanhã já será para pensar no futuro... A época 2023-24 vai começar no José Gomes. Pelo menos essa é a convicção do líder da SAD: "A escritura do estádio será feita ainda este mês, depois terão de ser feitas algumas obras e reforçar a capacidade da torres de iluminação, mas as obras estruturais já foram feitas este ano e por isso acredito que vamos começar a nova época a jogar na Reboleira. Os grandes jogos estarão de volta ao José Gomes."

O trabalho do futebol profissional segue de mãos dadas com o futebol de formação sob a égide do clube agora liderado por José Manuel Francisco. A equipa B subiu, os Sub-23 ganharam a Liga Revelação e quase todas as equipas dos escações de formação garantiram a subida aos nacionais.

Do desespero do despejo à subida num ano

A Amadora saiu à rua para agradecer o renascimento do clube que viu falir e desaparecer do mapa futebolístico por completo há 14 anos, quando realizou o último jogo na I Liga. Na época 2008-09, apesar de garantir a permanência em campo, o clube tricolor desceu na secretaria por dívidas reconhecidas de 36, 8 milhões de euros. Foi considerado insolvente em 2010 e extinto em 2011 - ainda hoje a lista de credores supera as 30 pessoas/entidades que reclamam verbas em atraso desse tempo -, ano em que foi refundado como Clube Desportivo Estrela, por seis sócios.

A 11 de julho de 2020, os sócios do antigo Estrela da Amadora Clube de Futebol aprovaram a fusão com o Club Sintra Football, que tinha sido fundado em 2007 por um jovem amadorense, Dinis Delgado (hoje na estrutura do novo Estrela), e cuja vaga no Campeonato de Portugal permitiu ao emblema da Reboleira deixar os distritais e voltar ao escalão nacional.

Seguiu-se a recuperação do símbolo, cedido à SAD. Paulo Lopo e o filho deram o rosto pelo projeto em definitivo no ano passado, quando iniciaram mais uma dura batalha: comprar em leilão o Estádio José Gomes e o complexo da Reboleira, num investimento total de 2, 2 milhões de euros. Ainda teve de lidar com uma ameaça de despejo e despesas inesperadas de uma logística que obrigou a equipa de Sérgio Vieira a jogar meses em casa emprestada. Muitas vezes em Leiria, a 130 Km.

Apesar de tudo isso, o sonho da subida de divisão ganhou vida em campo e acabou em festa, depois de alguns tropeções na reta final da II Liga que relegaram o Estrela para um play-off final com o Marítimo, ultrapassado nas grandes penalidades. Paulo Lopo reconhece que "o plano mais realista" quando assumiu a liderança da SAD, em maio de 2022, era subir em dois anos, mas a equipa e os adeptos foram mostrando que era possível já esta temporada.

E agora com um novo investidor. A empresa tecnológica norte-americana My Football Club (MYFC) já patrocinava a equipa e agora adquiriu 90% da Sociedade Anónima Desportiva do Estrela da Amadora. Patrice Evra, histórico jogador da seleção francesa e do Manchester United, é um dos donos. "Unir forças com o MYFC abre novas oportunidades", disse o atual líder da SAD, deixando para depois a conversa sobre a dimensão do investimento que suportará a 17.ª presença no campeonato principal - a mais aguardada do clube onde jogaram Abel Xavier, Dimas, Paulo Bento, Miguel, Jorge Andrade, Calado, Chainho ou Rebelo (o eterno capitão do Estrela) e por onde passaram Cabrita, José Torres, Medeiros, Jesualdo Ferreira, Quinito, Fernando Santos e Jorge Jesus.

