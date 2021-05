O dérbi que vale por dois títulos de campeão

Um dérbi no feminino que promete ficar para a história. O Sporting-Benfica desta tarde (17.00 horas, Canal 11) no Estádio José Alvalade promete grandes emoções, ou não estivesse em jogo o título de campeão nacional de futebol feminino, depois de na época passada o campeonato ter sido interrompido devido à pandemia, quando Benfica e Sporting partilhavam o primeiro lugar, a sete jornadas do fim.

As duas equipas voltaram este ano a dividir o protagonismo, embora o Benfica esteja na liderança à entrada para a última jornada, com mais dois pontos que o Sporting, que caiu do primeiro lugar na ronda anterior por causa de uma derrota em Braga. Ou seja, às encarnadas basta um empate em Alvalade para fazerem a festa do primeiro título de campeãs nacionais em apenas dois anos de I Divisão, enquanto as sportinguistas só conseguirão conquistar o terceiro título (em cinco épocas no escalão principal) se vencerem a partida.

Este será o quarto dérbi da temporada, sendo que as leoas venceram os dois jogos na condição de visitantes realizados para o campeonato - 3-0 na fase regular e 1-0 na fase de apuramento de campeão - , enquanto as benfiquistas triunfaram na final da Taça da Liga (2-1). No histórico de jogos para o campeonato, a vantagem é das leoas que perderam o primeiro dérbi e ganharam os outros três.

O apelo das treinadoras

Susana Cova, treinadora do Sporting, já veio dizer que para a sua equipa é muito importante jogar em Alvalade, algo que diz ser "um prémio por todo o esforço e trabalho" das suas jogadoras que sonham "há muito tempo" jogar nos grandes palcos. Nesse sentido, prometeu, em declarações à Lusa, que a sua equipa irá "apresentar a melhor versão de cada uma, individualmente, e de forma coordenada" para vencer o Benfica e, dessa forma, conquistar o título nacional.

Por sua vez, Filipa Patão, treinadora que assumiu o comando do Benfica no final de dezembro, substituindo Luís Andrade, apelou esta semana à concentração e ao empenho de todas as suas jogadoras. "Têm de perceber que é isso que têm de levar em todos os minutos em campo. Mais do que o individual ou o coletivo, o mais importante é a camisola", disse ao site do Benfica, na sequência de uma visita do bicampeão europeu José Augusto à sua equipa. "A alma tem de estar lá sempre! Foi isso que este senhor veio aqui transmitir", frisou Filipa Patão.

No jogo do título vão estar frente-a-frente o melhor ataque da fase de apuramento de campeão, o do Benfica com 44 golos, diante da melhor defesa desta fase, que é a do Sporting com apenas quatro golos sofridos. O dérbi terá ainda algumas das melhores jogadoras a atuar em Portugal, sendo que no Benfica tem estado em destaque Kika Nazareth, avançada de apenas 18 anos, que lidera a lista de melhores marcadoras da fase final (10 golos), mas também a atacante canadiana Cloé Lacasse ou as jovens Catarina Amado, Beatriz Cameirão e Andreia Faria.

A equipa leonina assenta consistência defensiva na sérvia Navena Damjanovic e tem a brasileira Raquel Fernandes como goleadora (8 golos na fase de apuramento de campeão), bem acompanhadas por Ana Borges, Fátima Pinto, Joana Marchão e Tatiana Pinto.

