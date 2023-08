O campo onde Neemias começou a jogar basquetebol foi renovado e tem a cara dele...

Neemias Queta foi homenageado com um campo de 3x3 no Vale da Amoreira (Barreiro), o mesmo onde cresceu e começou a jogar basquetebol antes do sonho de jogar na NBA se realizar. Uma obra com assinatura de Pedro Pinhal para a posteridade e que o basquetebolista inaugurará oficialmente quando regressar a Portugal.

O tributo ao primeiro (e único) português a jogar na NBA juntou vários familiares e amigos do poste dos Sacramento Kings, equipa que em 2021 o escolheu no draft e ontem lhe ofereceu um contrato permitindo que continua a jogar na elite do basquetebol.

Neemias não pode estar presente na cerimónia, iniciativa da Federação Portuguesa de Basquetebol, do município da Moita e da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, por se encontrar nos Estados Unidos a preparar a próxima época dos Kings, mas a mãe, Mica Queta, manifestou o desejo do filho organizar várias atividades com os jovens do Vale da Amoreira.

É o 47.º campo inserido no projeto 3x3BasketArt -projeto iniciado em 2018 e que faz parte do programa nacional de promoção do basquetebol -, que tornou a Moita no 25.º município a entrar nesta rede de campos que abarca todo o País e já foi usado por vários jovens da Street Life Academy, projeto fundado por Henrique Vieira, antigo jogador e treinador, que faleceu em 2022.