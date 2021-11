O brasileiro Everton tem demorado a afirmar-se no Benfica de forma consistente e a justificar o investimento (20 milhões de euros) feito pelo clube da Luz no verão de 2020. Mas o treinador que o lançou como profissional, no Grêmio, acredita que o extremo canarinho de 25 anos ainda vai dar muitas alegrias aos benfiquistas e garante que o verdadeiro Cebolinha (nome pelo qual é tratado) é aquele que se mostrou no domingo frente ao Sp. Braga, na goleada por 6-1, para a qual contribuiu com dois golos e duas assistências.

"É um jogador de enorme potencial. E acredito que em breve o Benfica ainda vai vender o Everton por muito mais de 20 milhões de euros. O Benfica vai ter um bom retorno financeiro, como também terá dentro do campo. Vai dar muitas alegrias ao clube e aos adeptos", disse Marcelo Mabilia ao DN, o treinador que o lançou na equipa principal do Grêmio em 2014, com apenas 17 anos, e que atualmente é empresário de jogadores.