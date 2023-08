O beijo da comemoração espanhola que está a dar que falar

No meio da alegria geral pelo título mundial conquistado pela Espanha na Austrália no domingo, um beijo do presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, na boca da jogadora Jenni Hermoso, gerou grande polémica.

Na entrega das medalhas às novas campeões do mundo, após a vitória sobre a Inglaterra por 1 a 0, Luis Rubiales era uma das autoridades no pódio ao lado da rainha Letizia para cumprimentar as jogadoras. Jenni Hermoso recebeu os cumprimentos da rainha e, depois, o presidente da Federação colocou as mãos na cabeça dela e deu-lhe um beijo na boca.

#RubialesOut #Rubialesdimision



He has to go, this is absolutely disgusting. Feel so sorry for Jenni Hermoso #Esp



pic.twitter.com/MtTgEeioWa - Imani W: That Good Craic (@imanilfc) August 20, 2023

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A imagem surpreendeu os telespectadores espanhóis e o gesto de Rubiales foi fortemente criticado nas redes sociais e por alguns comentadores, enquanto outros desvalorizaram o "gesto insignificante" e alguns meios de comunicação do país viram no ato uma repetição do beijo entre o guarda-redes Iker Casillas e a jornalista Sara Carbonero, então um casal, após o título mundial de 2010 na África do Sul.

"É uma comemoração espontânea que sai assim, os dois são muito amigos", disseram à AFP fontes da federação, enquanto a própria jogadora admitiu que não gostou, ainda que em declarações feitas num ambiente de festa num direto nas suas redes sociais a partir do balneário.

"Não gostei, hein!", disse Hermoso rindo-se, naquilo que parece ser uma resposta às piadas das companheiras.

No demos por hecho que dar un beso sin consentimiento es algo "que pasa". Es una forma de violencia sexual que sufrimos las mujeres de forma cotidiana y hasta ahora invisible, y que no podemos normalizar. Es tarea de toda la sociedad. El consentimiento en el centro. Solo sí es sí - Irene Montero (@IreneMontero) August 20, 2023

O presidente da Federação, alheio à polémica, surge numa story no Instagram de Salma Paralluelo a dizer que como prémio pela conquista da taça, as jogadores iriam a Ibiza, onde assitiriam ao casamento de Luis e Jenni.

"Foi um gesto mútuo totalmente espontâneo pela imensa alegria que dá conquistar uma Copa do Mundo. O presidente e eu temos uma ótima relação, o comportamento dele com todas nós tem sido nota 10 e foi um gesto natural de carinho e gratidão", disse mais tarde Jenni Hermoso, em declarações fornecidas pela Federação.

"Não se deve especular sobre um gesto de amizade e gratidão, ganhamos uma Copa do Mundo e não vamos nos desviar do que é importante", afirmou Jenni.

A questão do consentimento tornou-se central no debate. A ministra interina para a Igualdade, Irene Montero, defendeu que esta "é uma forma de violência sexual que as mulheres sofrem diariamente e até agora invisível, e que não podemos normalizar."

"Não vamos dar por certo que beijar sem consentimento é algo 'que acontece'", defendeu, rematando que "só sim é sim".