"O Abel Ferreira é a ficha número 1 da CBF [Confederação Brasileira de Futebol]. Só não não será selecionador do Brasil se não quiser... Aí é outra história." Quem o diz é Argel, antigo jogador brasileiro do Benfica e FC Porto, que tem a certeza que o português do Palmeiras está no topo da lista para suceder a Tite na canarinha após o Mundial.

"Ele já ganhou tudo no Palmeiras, precisa e quer um novo desafio e ninguém pode dizer não à canarinha. Pelo menos eu acho que ninguém diz não a uma seleção com cinco títulos mundiais e com um leque de jogadores como não existe em lugar algum do Mundo. Além disso ele ganha, é competente e conhece bem o futebol brasileiro e os brasileiros que jogam na Europa", defendeu ao DN o antigo defesa central, que agora é treinador (deixou recentemente o Alverca) e mora em Lisboa.