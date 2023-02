Recorda-se do seu primeiro jogo como selecionador nacional de futebol feminino?

Sim, perfeitamente. Foi no final de 2000, frente à Itália, em Palermo, e perdemos por 0-3, em jogo da primeira mão do play-off de apuramento para o Campeonato da Europa. Na segunda mão, ganhámos por 1-0, mas não chegou...

Na altura existia uma diferença enorme no futebol feminino em Portugal face ao que se passa nos dias de hoje. Quais as principais diferenças que destaca?

Quando cheguei à FPF, em setembro de 2000, havia cerca de 1000 jogadoras federadas e agora há cerca de 15 mil. Não havia uma única competição nas camadas jovens e agora existem desde os sub-13 até aos seniores. Não havia uma única jogadora profissional e hoje todas as futebolistas que integram a seleção A são profissionais. Os melhores clubes treinavam no máximo três vezes por semana e a horas bem tardias, e hoje há cinco a sete sessões por semana. E não havia um único treinador profissional, enquanto atualmente a maior parte dos que estão no escalão principal e mesmo as equipas técnicas trabalham a tempo inteiro nos clubes.