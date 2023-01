Novak Djokovic vence torneio de Adelaide e consegue 92.º título

O tenista sérvio Novak Djokovic conquistou hoje o torneio de Adelaide, na Austrália, depois de bater na final o norte-americano Sebastian Korda, conseguindo o 92.º título da carreira.

Djokovic, atual número cinco do ranking mundial, bateu o 33.º da hierarquia em três 'sets', com os parciais de 6-7 (8-10), 7-6 (7-3) e 6-4, num encontro que teve a duração de três horas e 11 minutos, em que o sérvio teve de salvar uma bola de jogo no segundo 'set'.

Com este triunfo, Djokovic, de 35 anos, atingiu o 92.º título carreira, o primeiro deste ano. O sérvio, que soma 21 títulos do Grand Slam, vai agora procurar igualar os 22 de Rafael Nadal no Open da Austrália.

O torneio de Adelaide serve de preparação para o Open da Austrália, que começa em 16 de janeiro, e marca o regresso de Djokovic àquele país depois da polémica de há um ano, que culminou com a deportação do tenista por se recusar a levar a vacina contra a covid-19.

"O que passou há 12 meses não foi fácil de digerir durante um tempo", afirmou o sérvio esta semana, numa conferência de imprensa em Adelaide, antes de iniciar a participação no torneio.

Djokovic garantiu que este tipo de situações "se recordam a vida toda", mas considerou-as "valiosas experiências de aprendizagem".

"Obviamente foi dececionante deixar o país da forma que deixei. Um país no qual vivi grandes êxitos desportivos, sobretudo em Melbourne", afirmou Djokovic, vencedor por nove vezes o 'major' australiano.

Djokovic foi deportado em janeiro deste ano, pouco depois do início do torneio em piso rápido, por ter entrado no país sem estar vacinado contra a covid-19, tendo apresentado uma isenção médica, cuja legalidade foi contestada pelas autoridades australianas.

O visto foi cancelado, por ter sido considerado que a presença de Djokovic poderia constituir um risco para a saúde pública e ser contraproducente para os esforços de vacinação na Austrália, no âmbito do combate à pandemia de covid-19.

Após uma curta, mas intensa, batalha judicial, o pleno do Tribunal Federal Australiano sustentou que a presença do tenista constituía um risco de saúde e ordem públicas, por poder contribuir para alimentar protestos de movimentos antivacinas, e Djokovic foi deportado.

O sérvio sofreu também uma proibição de entrada no país durante três anos, "anulada" em novembro passado com a concessão de um visto temporário.

Aryna Sabalenka conquista torneio feminino

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka conquistou, também este domingo, o torneio de Adelaide, na Austrália, depois de vencer na final a checa Linda Noskova, conseguindo o primeiro título desde 2021.

Sabalenka, número cinco do ranking mundial, superou a 102.ª da hierarquia WTA em apenas dois 'sets', com os parciais de 6-3 e 7-6 (7-4), num encontro que teve a duração de uma hora e 46 minutos.

A tenista bielorrussa, que já atingiu as meias-finais de Wimbledon e do Open dos Estados Unidos, conquistou o 11.º título da carreira, o primeiro desde o Masters de Madrid de 2021.