Nova polémica com Rubiales: além do beijo, o gesto obsceno junto da rainha

O beijo que Luis Rubiales deu à jogadora espanhola Jennifer Hermoso durante os festejos do título mundial feminino por parte de Espanha não é a única polémica na qual o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) está a ser visado.

Antes das sudações efusivas às campeãs do mundo, Rubiales levou as mãos aos genitais enquanto festejava o golo de Olga Carmona, apesar de estar a poucos metros da Rainha Letícia e da Infanta Sofia no camarote do estádio, em Sydney.

O gesto não tardou a tornar-se viral nas redes sociais e têm sido muitos os que têm atacado a conduta do dirigente espanhol, pedindo a sua demissão.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

NO es solo el beso sin permiso a Jenni Hermoso.



Esta es la imagen de Luis Rubiales, presidente de la RFEF, tocándose sus genitales en el palco junto a la Reina, la Infanta y el presidente de la FIFA,



Esta imagen es dantesta para la Marca España. pic.twitter.com/G75xScsKR1 - Perendinador (@Perendinador) August 21, 2023

Entretanto, Rubiales pediu desculpa por ter beijado a jogadora Jenni Hermoso na boca, depois de Espanha ter ganho o Mundial Feminino de Futebol.

"É certo que cometi um erro e tenho de o reconhecer", disse Rubiales num vídeo publicado nas redes sociais pela televisão espanhola. "Foi feito sem qualquer má intenção num momento de grande exuberância. Aqui vimos isso como natural e normal, mas lá fora causou uma comoção".

Os preparativos de Espanha para o Mundial de Futebol foram abalados por uma controvérsia em setembro passado, quando 15 jogadoras enviaram um e-mail à RFEF a dizer que não queriam ser convocadas.

O protesto visava principalmente o treinador Jorge Vilda e os seus métodos, incluindo queixas de que ele era demasiado rigoroso.

Rubiales apoiou Vilda e apenas três das 15 jogadoras em causa foram convocados para o Mundial de Futebol.