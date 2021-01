No fim, o FC Porto quase goleou

No fim, soltou-se o "ketchup" que esteve entupido durante quase todo o jogo. Taremi podia ter feito um hat trick (barra, Pasinato e fraca pontaria impediram-no); Marega podia ter assinado o ponto, Corona também. Mas foi o capitão Sérgio Oliveira a resolver os problemas.

Primeiro, depois de uma abordagem imprudente em zona de pouco perigo de Ferraresi, que derrubou Corona. Sérgio fez o 1-0 (22") e o 10.º golo da época. Um luxo: dista dos tempos de Lucho um médio com tanto golo no Dragão.

⌚️Intervalo: FCP 1-0 MFC



⚠️Há 8 anos que um médio do FC Porto não chegava aos 10 golos numa temporada.



Últimos médios com 10 golos numa época:

2020/21 Sérgio Oliveira

2012/13 Lucho

2010/11 Guarín

2008/09 Lucho

2006/07 Lucho

2005/06 Lucho

2003/04 Maniche pic.twitter.com/gCE9fshLxF - playmakerstats (@playmaker_PT) January 3, 2021

O Moreirense, orientado por Leandro Mendes depois da saída abrupta de César Peixoto (consumada no sábado), teve bons momentos na primeira parte, mas só criou verdadeiro perigo na segunda.

Em dois lances, Walterson esteve na cara do empate. Primeiro (54"), num contra-ataque de Pires; depois (75"), após um livre de Rosic. Em ambas, o brasileiro mergulhou para a concretização, mas chegou atrasado à emenda por muito pouco.

Final da partida!

O Porto vence o Moreirense e sobe ao segundo lugar do campeonato, à condição. Sérgio Oliveira marcou na primeira parte e já perto do fim, Toni Martínez e Evanilson fecharam a contagem.



Liga NOS (#12) | Porto 3-0 Moreirense #LigaNOS #FCPMFC pic.twitter.com/E3NSqbdYnW - VSPORTS (@vsports_pt) January 3, 2021

O FC Porto, com uma manada de oportunidades de golo falhadas, sentia arrepios na espinha. Mas, a partir dos 80 minutos, chegou à quase goleada.

Toni Martínez festejou duas vezes o primeiro golo na Liga pelo FC Porto. Numa (77"), a jogada foi anulada por posição irregular de Taremi (que acertaria no poste e depois entregaria o golo ao colega). Finalmente, aos 89", com ressaltos e fortuna, o espanhol atirou mesmo para o 2-0.

E Sérgio Oliveira lá fez mais uma assistência, já nos descontos (90"+1), para Evanilson fazer o 3-0 final.

O FC Porto chega à oitava vitória consecutiva, numa série de 14 jogos com apenas um empate (Manchester City, 0-0) pelo meio. Dessas, seis são relativas a jogos do campeonato.

Depois de dois meses de grande êxito, o FC Porto entra com o pé direito no novo ano.

O campeão nacional volta a ficar a quatro pontos do líder Sporting, que bateu (2-0) o Sp. Braga no sábado, subindo ao segundo lugar. Pelo menos até ao final do Santa Clara - Benfica, que se iniciou este domingo (jogaram-se 5 minutos), mas que devido ao temporal nos Açores só será concluído segunda-feira.