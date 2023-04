Filho de um alemão e de uma luso-suíça, Nic von Rupp nasceu em Lisboa há 32 anos, a 2 de agosto de 1990, mas foi em Sintra que cresceu e se apaixonou pelo surf nas ondas da Praia Grande. Descreve-se como um perfeito desalinhado, já nadou com tubarões, tem uma linha de acessórios (Brusco) e há cinco anos que destaca-se no surf de ondas grandes.

Lisboa recebeu ontem, no cinema São Jorge a estreia mundial do filme "Ground Swell: O outro lado do medo", um documentário sobre mundo do surf de ondas grandes com a presença do Nicolau von Rupp. Como surgiu o convite?