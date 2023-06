Nem José Mourinho contrariou a boa sorte do recordista Sevilha

José Mourinho perdeu a sua primeira final europeia e mostrou que, mesmo sendo Special One, também é humano e perde jogos que dão troféus. Hoje, no Puskás Aréna (Budapeste), 20 anos depois da sua primeira conquista europeia (pelo FC Porto, em 2003), o técnico português viu a sua AS Roma ser batida pelo Sevilha na final da Liga Europa, no desempate nas grandes penalidades (4-1), depois de um empate no tempo regulamentar e no prolongamento (1-1).

Mourinho caiu nas grande penalidades ao fim de quase três horas de jogo e um penálti defendido por Rui Patrício... que acabou repetido e convertido por Montiel para felicidade dos espanhóis, que assim conquistaram o sétimo troféu da Liga Europa em sete finais!

O técnico português ambicionava conquistar o segundo troféu consecutivo pelos romanos, depois da vitória na Liga Conferência no ano passado, mas falhou, ao contrário do que tinha conseguido no FC Porto (Taça UEFA, em 2003, e Liga dos Campeões, em 2004). O setubalense de 60 anos segue assim com cinco troféus europeu no currículo, atrás dos registos de Alex Ferguson e Trapattoni (seis cada) e Carlo Ancelotti (sete).

O Sevilha fez Guarda de Honra à AS Roma e Mourinho deixou o relvado aplaudido pelos 20 mil adeptos romanos presentes no Puskás Arena de Budapeste. O português não quis ficar com a primeira medalha de finalista vencido e atirou-a para as bancadas fazendo um criança feliz.

Na sala de Imprensa foi igual a si próprio e não poupou a arbitragem: "O desporto é isso mesmo. Há momentos de desilusão. Foi o que eu disse ao grupo. Saímos com a taça ou mortos e estamos mortos física e mentalmente e também porque achamos que é um resultado injusto. A taça não chega e nós chegamos mortos, cansados e orgulhosos. Digo sempre que podemos perder um jogo, mas não a dignidade e o profissionalismo. Ganhei cinco e perdi este, mas vou para casa orgulhoso. Os rapazes deram tudo. Grande jogo e grande final. O árbitro parecia espanhol. Demos tudo."

Bluff à Mourinho para começar

Na terça-feira, na conferência de imprensa de antevisão da final, os jornalistas italianos insistiram com o técnico português para que revelasse como estava Dybala fisicamente e se iria ou não ser opção. Ele escondeu o trunfo e já quando ia a abandonar a sala de imprensa, Mourinho disse que o argentino podia jogar "20 ou 30 minutos". É verdade que não disse se era no início ou no fim do jogo, mas Dybala foi titular e acabou por ser protagonista principal durante 67 minutos!

Depois de 35 minutos muito disputados por espanhóis e italianos, Rakitic perdeu a bola a meio-campo em lance com Cristante, Mancini viu a bola solta e soltou o génio de Dybala, que isolado, bateu Bono com um remate de pé esquerdo. Tudo simples. O último argentino a marcar numa final da Liga Europa tinha sido Crespo (1999, Parma).

Os sevilhanos só conseguiram furar a muralha romana aos 43 minutos. Se dessa vez Rui Patrício nem estremeceu, passados dois minutos apanhou um valente susto. O remate de Rakitic bateu no poste da baliza e o guarda-redes português quase fez autogolo com o ricochete da bola.

Aquela traição de Mancini

A vantagem (apesar de magra) ao intervalo era um bom indicador. Afinal, nas outras cinco finais a equipa orientada por Mourinho saiu sempre, para o intervalo, a vencer por 1-0 e acabou a festejar (ao contrário do que acabou por acontecer). Esperava-se por isso uma AS Roma mais cautelosa e fechada na segunda parte, na tentativa de conter a mais do que provável reação do clube com mais troféus da Liga Europa conquistadas.

O que Mourinho não contava era com a traição de Gianluca Mancini. O jogador da AS Roma fez o empate com um autogolo. A ideia era impedir que o cruzamento de Jesús Navas chegasse até Ocampos, mas a bola acabou mesmo no fundo da baliza de Rui Patrício.

Feito o empate, os italianos mostraram que eram capazes de voltar a chegar à baliza de Bono, mas faltou sempre um centímetro para serem felizes. Chris Smalling e Tammy Abraham testaram Bono e levaram os adeptos ao desespero. A partida entrava numa fase decisiva. Era chegada a hora de reconhecer que Dybala já nem devia ter voltado do intervalo e dar lugar a Gini Wijnaldum para não perder gás ofensivamente.

Calculista e metódico como sempre, o técnico refrescou a equipa e tremeu mesmo assim. Aos 76 minutos o árbitro (com ajuda do VAR) reverteu uma decisão de penálti contra a AS Roma e deixou tudo na mesma. Respirou de alívio a nação romana, resignou-se o universo sevilhista. O mesmo não aconteceu no lance a seguir quando o juiz considerou que a bola bateu no braço de Fernando (brasileiro ex- FC Porto, que festejou com uma bandeira portuguesa na final) em plena grande área. Os romanos reclamaram grande penalidade, mas foi na marcação de um livre que ficaram perto do golo. Acabado de entrar Andrea Belotti quase fazia um golo de antologia...

Não o fez e o jogo foi para prolongamento... depois de Rui Patrício desviar uma bola que ia para a baliza. Um desvio para a frente que acabou por correr bem, tanto no remate de Youssef En-Nesyri como na recarga de Suso - jogador determinante para a equipa de José Luis Mendilibar equilibrar as possibilidades e adiar tudo mais meia hora.

Aos 131 minutos de jogo Chris Smalling acertou na barra da baliza de Bono e o vencedor teve de ser encontrado nos penáltis. E aí o Sevilha voltou a ser mais feliz graças a um penálti de Montiel. O argentino foi novamente herói nas grandes penalidades, depois de já o sido feito na final do Mundial 2022, que fez da Argentina campeã mundial!

