Nélson Veríssimo garante Benfica focado em trazer três pontos de Portimão

O treinador do Benfica disse esta sexta-feira que as 'águias' vão até ao Algarve com o objetivo de conquistar mais três pontos, no terreno do Portimonense, no sábado, na luta pelos primeiros lugares da I Liga de futebol.

"Vamos abordar todos os jogos para vencer. Sabemos do passado, o que queremos para o futuro e o objetivo é vencer todos os jogos. Os adversários vão criar dificuldades, mas cabe-nos a nós preparar a equipa para apresentar sempre a melhor forma e lutar pela vitória, pois a história deste clube a isso obriga. O objetivo é sempre vencer", disse Nélson Veríssimo, na antevisão ao encontro da 25.ª jornada.

Sobre o Portimonense, Veríssimo frisou que os algarvios, que impuseram aos 'encarnados' a primeira derrota da temporada, no Estádio da Luz, em Lisboa, onde venceram por 1-0, em outubro de 2021, com um golo de Lucas Possignolo, são "um adversário complicado".

"É um adversário complicado, num campo tradicionalmente difícil. Um adversário com qualidade a atacar, mas também a defender, que não sofre muitos golos e faz boa circulação de bola. Vai ser um jogo difícil para nós, mas temos de estar focados, ter uma entrada forte e mostrar cedo ao que vamos. Temos de nos focar no nosso trabalho e impor o nosso jogo para trazer os três pontos, que são o principal objetivo", frisou o técnico 'encarnado'.

O Benfica venceu em 14 das 18 anteriores visitas a Portimão, contra apenas um triunfo dos algarvios, em 2018/19, e três empates, o último dos quais em 2019/20.

Sobre Roman Yaremchuk e a guerra na Ucrânia, o treinador do Benfica revelou que o avançado tem sido "um exemplo de profissionalismo.

"Temos dado todo o apoio possível nestas circunstâncias. Tem sido um verdadeiro exemplo para todos, pois tem-se entregado de forma bastante intensa, quase que diríamos que não se passa nada. Mas sabemos que é uma situação difícil, é um processo que esperamos que dure o menos tempo possível. Mas ele tem sido um exemplo", concluiu Veríssimo.

O técnico adiantou ainda que o uruguaio Darwin Nuñez, melhor marcador da I Liga, com 20 golos, esteve ausente do treino desta sexta-feira, devido a uma indisposição, "mas deve estar disponível para o jogo".

O Portimonense, nono classificado da I Liga, com 29 pontos, recebe o Benfica, terceiro, com 54, em jogo da 25.ª jornada da I Liga, no Portimão Estádio, no sábado, a partir das 18:00, numa partida que será arbitrada por Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.