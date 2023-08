Nelson Oliveira garantiu vaga extra para o ciclismo em Paris 2024

O belga Remco Evenepoel sagrou-se hoje campeão do Mundo de contrarrelógio, em Glasgow, batendo o italiano Fillipo Ganna (prata) e o britânico Joshua Tarling (bronze). Nelson Oliveira foi o melhor português, terminando em 6.º lugar, a 1.52 minutos do vencedor. Já João Almeida acabou 23.º e admitiu erros na abordagem inicial à prova que o prejudicaram: "No final tinha ainda mais para dar."

Nelson Oliveira sentiu-se "muito bem" apesar de levar com "o vento de cara" na primeira parte: "Era preciso guardar alguma coisa para a fase final. Foi isso que fiz. E o corpo respondeu ao que lhe pedia. Sinto-me muito feliz por estar entre os melhores e termos cumprido o objetivo, que era, eu ou o João, ficar nos dez primeiros."

O ciclista português foi o sexto mais rápido nos 47,8 quilómetros em Stirling, Escócia, uma corrida vencida pelo belga Remco Evenepoel, com 55.19 minutos. "Sabíamos que a concorrência era muito forte, mas nós também estamos aqui e temos uma palavra a dizer. Demos o nosso melhor e quando o nosso corpo corresponde a isso, há que continuar a dar o máximo para conseguir os objetivos", disse o corredor, que assim garantiu a vaga extra para Portugal nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 na especialidade de contrarrelógio. A vaga é para o País e não para o ciclista que a consegue.

O contrarrelógio de Glasgow 2023 assegurou a cada país representado no top 10 final uma segunda vaga a somar às que os países já terão por via do ranking de qualificação relativo às corridas de fundo nos Jogos Olímpicos.

Ao todo, estão já apurados para os Jogos Olímpicos quatro nadadores portugueses (Diogo Ribeiro, Camila Rebelo, Miguel Nascimento e João Costa) e a surfista Teresa Bonvalot, havendo ainda três atletas com marca no atletismo (Auriol Dongmo, Isaac Nader e João Coelho), que só serão ratificadas para o ano, às quais se junta esta nova quota garantida no ciclismo.

O Campeonato do Mundo de Estrada prossegue hoje e Portugal estará representado na prova de fundo para sub-23 por Alexandre Montez, António Morgado, Daniel Lima, Diogo Gonçalves e Gonçalo Tavares.