Neerlandesa bate um dos mais antigos recorde do mundo do atletismo

A jovem de 22 anos, que competia no campeonato nacional dos Países Baixos, em Apeldoorn, superou a marca de 49,59 segundos da checa Jarmila Kratochvilova, estabelecidos em março de 1982.

Bol, medalhista mundial e olímpica dos 400 metros barreiras, também já estabelecera o recorde mundial dos 300 metros barreiras, raramente disputados, em Ostrava no ano passado, com o tempo 36,86 segundos​​​​.

"Foi graças a todos os fãs aqui presentes que bati este recorde", disse Bol, este domingo, após a sua corrida na arena Omnisport. "Nunca vi tanta gente aqui. Quando passei dos limites, sabia que o recorde era meu, pelo barulho que o público fazia."

WORLD RECORD!



Femke Bol vliegt naar een nieuw wereldrecord op de 400 meter. 49.26 seconden. Buitenaards. #NKindoor pic.twitter.com/RfRZn0IrgD - Atletiekunie (@Atletiekunie) February 19, 2023

Bol tinha baixado pela primeira vez dos 50 segundos, nos 400 metros em pista coberta, com 49,96, em Metz no último fim de semana, mas neste domingo tirou sete décimos de segundo a essa marca.

A atleta neerlandesa teve uma largada forte, como é típico nela, e percorreu 200 metros em 23,63 segundos, cruzando a linha de chegada em 49,26, seguida por Lieke Klaver, que foi a segunda com 50,34.

Bol deu uma indicação da sua forma impressionante há duas semanas, quando registou os 500 metros indoor femininos mais rápidos de todos os tempos, com o tempo de 1min05s63s no Boston Indoor Grand Prix.

Com isso, tornou-se a primeira mulher a quebrar a barreira de 1:06 minutos na distância (que não faz parte dos grandes campeonatos), quebrando o recorde mundial anterior de 1: 06,31 estabelecido pela russa Olesya Krasnomovets-Forsheva em janeiro de 2006.

Femke Bol conquistou títulos europeus no ano passado nos 400 metros barreiras, 400 metros lisos e estafeta 4x400m.

Também ganhou a prata nos 400m barreiras no Campeonato Mundial em Eugene, que se seguiu ao bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021, na mesma prova.

Mais antigo do que este recorde mundial, no atletismo, só o do peso feminino também em pista coberta, na posse da checa Helena Fibingerova desde fevereiro de 1977, com 22.50 metros.