Neemias Queta marca 12 pontos no fim da preparação dos Celtics para a NBA

O português Neemias Queta marcou esta sexta-feira 12 pontos no triunfo dos Boston Celtics em casa dos Charlotte Hornets, por 127-99, no último encontro de preparação para a Liga norte-americana de basquetebol (NBA)..O poste luso, que se mudou este ano para os Celtics, terminou a partida com 12 pontos (seis em seis de lançamentos de campo) e sete ressaltos (cinco ofensivos) em 13.08 minutos, na sua melhor prestação da pré-época..Queta e Lamar Stevens (12 pontos) foram os únicos jogadores saídos do banco a chegarem à dezena de pontos, com Jaylen Brown a ser o melhor marcador da equipa de Boston, com 20 pontos.."Tento ser o mais consistente possível junto ao cesto. Acho que posso bater-me com os melhores [na 'luta das tabelas']. Este ano, queremos ser muito fortes na defesa", disse Neemias Queta, após o encontro..Utilizado em três dos cinco encontros de preparação dos Celtics, Queta terminou a pré-temporada com médias de 9,7 pontos e 4,7 ressaltos em 11,5 minutos por jogo.."Quero ser proativo e ajudar a equipa a ganhar o maior número de jogos possível", observou o poste, assinalando que todos os jogadores estão "muito entusiasmados por fazerem parte dos Boston Celtics", a equipa com mais títulos conquistados na NBA, a par dos Los Angeles Lakers, ambos com 17..Após duas temporadas nos Sacramento Kings, Neemias Queta foi dispensado, acabando por assinar um contrato de duas vias com os Boston Celtics, que lhe permite jogar na equipa principal e na secundária, os Maine Celtics, que disputam a G League..O poste, de 24 anos, foi escolhido pelos Sacramento Kings na 39.ª posição do 'draft' da NBA de 2021, tendo-se tornado o primeiro português a jogar na competição..Nas primeiras duas épocas na NBA, Neemias Queta participou em 20 jogos pela equipa de Sacramento. O poste foi mais utilizado nos Stockton Kings, pelos quais disputou 43 encontros na época passada, com médias de 17,7 pontos, 8,7 ressaltos e 1,9 desarmes de lançamento por partida..Os bons desempenhos na G-League valeram ao jogador português o segundo lugar na votação de Jogador Mais Valioso (MVP) da fase regular da prova, atrás do base Carlik Jones.