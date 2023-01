Navratilova diagnosticada com cancro na mama e garganta

© HECTOR VIVAS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A antiga tenista checa Martina Navratilova anunciou esta segunda-feira que foi diagnosticada com cancro na mama e na garganta, de acordo com um comunicado publicado no site da WTA.

"É um duro golpe duplo, mas tem tratamento e espero um resultado favorável. Vai ser duro por algum tempo, mas vou lutar com tudo o que tenho", afirmou a ex-desportista de 66 anos.

Navratilova, que já havia lutado contra um cancro da mama em 2010, conquistou 59 títulos de Grand Slam na sua carreira - conquistou o torneio de Wimbledon nove vezes, entre 1978 e 1990, um registo único até ao momento.

O prognóstico mais recente é considerado bom, segundo a nota.

A ex-tenista vai começar o tratamento em Nova Iorque, nos Estados Unidos, na próxima semana.