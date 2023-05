"Não somos os anjinhos que chegaram aqui." Mourinho em busca da sexta taça

José Mourinho pode viver hoje mais uma noite de glória e igualar os títulos europeus de Alex Ferguson e Giovanni Trapattoni, caso a AS Roma vença a final da Liga Europa (20.00, SIC), que se realiza em Budapeste, na Hungria, onde terá como adversário o Sevilha. A acontecer, será o segundo troféu consecutivo pelos romanos, depois da vitória na Liga Conferência no ano passado.

Se erguer hoje o troféu, o técnico português chega às seis taças em provas europeias - FC Porto (Taça UEFA e Liga dos Campeões, em 2003 e 2004, respetivamente), Inter Milão (Liga dos Campeões 2010), Manchester United (Liga Europa 2017) e AS Roma (Liga Conferência 2022). E iguala os registos de Alex Ferguson (2 Champions, 2 Taças das Taças e 2 Supertaças Europeias) e Trapattoni (1 Champions, 1 Taça das Taças, 3 Taças UEFA e 1 Supertaça Europeia). À frente só Carlo Ancelotti, com sete (4 Champions e 3 Supertaças Europeias).

Refira-se que o técnico português marcou presença e ganhou uma outra final anterior, em 1996-97, mas ainda na qualidade de adjunto de Bobby Robson no Barcelona, na extinta Taça das Taças, frente ao PSG.

Pela frente, a equipa romana, que tem como guarda-redes o internacional português Rui Patrício, vai ter o Sevilha, recordista de troféus da segunda competição da UEFA, com seis títulos conquistados, em 2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15, 2015/16 e 2019/20, os dois primeiros ainda no formato de Taça UEFA e os quatro últimos já como Liga Europa.

Esta final surge numa altura em que o futuro de Mourinho no clube romano continua em dúvida. Apesar de ter contrato até 2024, têm surgido notícias sobre o interesse de outros emblemas, com o PSG à cabeça. Mas na conferência de imprensa de ontem, o técnico garantiu que não teve contactos com ninguém: "Zero contactos e já dei conta disso aos meus capitães. Só penso na final. Perguntem ao Mendilibar [treinador do Sevilha], ele é que termina contrato, não sou eu."

Quem é favorito?

Relativamente ao jogo desta noite, o Special One não tem dúvidas: "Merecemos estar nesta final. Eles vêm da Liga dos Campeões, nós não, e fizemos 14 jogos até chegarmos até aqui. Como se gere a pressão? Trabalhando. Foi o que fizemos", atirou, desvalorizando o maior palmarés do adversário na prova: "A história não joga e o meu colega pensa de forma diferente porque acredita que a história o torna favorito. Para eles, jogar uma final da Liga Europa é normal, já jogaram tantas. Respeito, mas repito que a história não entra em campo. Não somos uns anjinhos que chegaram aqui e quando o jogo começar vamos jogar para ganhar."

José Mourinho comentou ainda uma questão que lhe foi colocada sobre o facto de a AS Roma ter um orçamento maior do que o rival de hoje. E também aqui discordou. "Não acredito nisso, ou então os jogadores do Sevilha ganham pouco. Tenho aqui muitos da equipa B, se eles ganham menos que o Lamela, o En-Nesyri o ou Montiel, é porque eles são mal pagos", referiu.

Foi já no final da conferência de imprensa, e já depois de se ter levantado do seu lugar, que Mourinho soltou uma informação que não lhe foi colocada, sobre o estado físico do avançado Paolo Dybala: "Dá para 20 ou 30 minutos."

José Luis Mendilibar, treinador do Sevilha, falou depois de José Mourinho. E foi logo questionado com os comentários do português sobre a questão do favoritismo. "Penso como ele, a história não ganha jogos, nem os piropos. A Roma é o adversário mais difícil, e por isso está na final. Não temos vantagens, nem desvantagens", analisou o técnico espanhol.

"Será um jogo complicado para as duas equipas. É a minha primeira final, ao contrário do meu clube e de José Mourinho. Aqui os orçamentos não contam muito, o importante é estar concentrado e cometer o mínimo de erros possíveis", acrescentou o técnico espanhol, que esta noite vai tentar conquistar a sétima Taça UEFA/Liga do emblema de Sevilha.

As cinco taças de Mourinho

Taça UEFA 2002/03

FC Porto-Celtic, 3-2 (ap)



"Não foi a maior vitória, não foi a maior alegria, masem termos de intensidade foi o meu maior jogo de sempre. Desde então, já disputei finais europeias, duas da Champions League. Ganhei muitos títulos, participei em muitos jogos incríveis, mas em termos tensão, intensidade e emoção levada ao limite, aquele jogo contra o Celtic bateu todos."

Liga dos Campeões 2003/04

FC Porto-Mónaco, 3-0

"Claro que os títulos que ganhei com o FC Porto neste contexto são os mais importantes da minha carreira, porque foram conquistados com uma equipa portuguesa para o futebol português. Com o FC Porto foi um caso único porque [ganhámos] uma final da Champions com nove jogadores portugueses. Se gostaria de ver isso acontecer novamente? Sim, gostaria."

Liga dos Campeões 2009/10

Inter Milão-B. Munique, 2-0

"Acho que o jogo já estava ganho antes de começar. Não só pelo aspeto emocional, não só pelos níveis de confiança, de auto-estima, de empatia, de união que o Inter tinha, mas também pela forma como, de um ponto de vista estratégico, nos preparámos para o jogo."

Liga Europa 2016/17

Manchester United-Ajax, 2-0

"Há muitos poetas no futebol, mas poetas não ganham assim tantos troféus. Sabíamos onde éramos melhores do que o Ajax e explorámos as suas fraquezas. O clube tem agora todos os troféus do futebol mundial. Lutámos muito por isto desde o início. Merecemos totalmente a vitória."

Liga Conferência 2021/22

Roma 1-0 Feyenoord

"É muito difícil ganhar. São necessários muitos ingredientes. Chegámos à final cansados, mas trabalhámos e mantivemo-nos discretos. Este grupo de jogadores é fantástico - isto deixa-me emocionado. Jogar uma final não é escrever história, contei aos jogadores sobre as finais que perdi no passado. Vencemos, os jogadores deram tudo."

