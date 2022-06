"Na seleção não há clubes". Garantia de Fernando Santos e João Moutinho

A conferência de Imprensa de antevisão do jogo de Portugal com a Espanha (quinta-feira, às 19.45, em Sevilha) começou com um assunto sensível: o processo instaurado aos portistas Otávio e Diogo Costa, que estão entre os 26 convocados. Questionado sobre se teve alguma conversa com Otávio a propósito dos cânticos insultuosos para com o Benfica durante os festejos do título do FC Porto, Fernando Santos, garantiu que na seleção não há clubes. "Primeiro quero dar os parabéns a todos os que venceram competições. Já o fiz pessoalmente a muitos. Deixar os votos de parabéns e a satisfação por aqueles que nos últimos dias, ganharam nas várias modalidades, individual e coletivamente, mas também no futebol. Na Roma, com o Rui e o Sérgio, e com Mourinho, o único que conquistou três provas internacionais. O futebol português é cada vez mais reconhecido por todos", respondeu o selecionador contornando a questão.

Mas perante a insistência (e já depois de ter sido feita a mesma pergunta a João Moutinho), atirou: "Como o João Moutinho disse, nunca tive aqui, desde 2014, um momento em que sentisse clubes cá dentro. O ambiente é este e é o que vai continuar a ser." O facto de não haver qualquer atleta do Benfica entre os eleitos também ajuda a que assim seja.

O selecionador nacional falou depois da importância da Liga das Nações. "Na primeira havia muita gente a desvalorizar e na segunda caiu o Carmo e a Trindade por não irmos à fase final. O nosso objetivo é sempre vencer. Não há aqui preparação para o Mundial. Há uma competição que queremos vencer. Esta fase de grupos é extremamente difícil. Duas das melhores seleções do Mundo, uma terceira, que é a Suíça, que tem feito sempre boas campanhas. Esta prova é muito importante para nós", avisou, antes de explicar a estratégia para ter os jogadores felizes e descansados para a maratona de quatro jogos em 11 dias. "Procurei dar quatro dias a cada um. O Rui Patrício jogou dia 26, chegou dia 30. O Jota jogou dia 28 e chegou aqui ontem. É importante gerir tudo isto. O Pepe também foi outro caso. Compete ao selecionador gerir isto. O Jota apareceu muito bem, não ganhou a Champions mas ganhou a Taça da Liga e a Taça de Inglaterra. O Ronaldo numa frase: Melhor do Mundo."

Fernando Santos desmistificou depois a teoria sobre a posse de bola da Espanha, que na opinião do selecionador português nem é o "mais forte" da equipa de Luis Enrique, mas sim "a capacidade que têm de a recuperar". "Estes treinadores, da escola do Barcelona, têm presente a capacidade que têm de recuperar bola. Sempre foi uma grande arma do Barcelona, da seleção espanhola e do City. Capacidade de jogar com bola, recuperá-la logo e jogar. Não queremos perdê-la para eles a terem menos. Mas o futebol é o jogo dos golos. Podes ter 70% de posse, mas se não chegas à baliza, não fazes golo. A Espanha joga em posse objetiva, procura soluções e empurra adversário para trás", analisou o engenheiro, revelando que trabalhou "a profundidade com os jogadores".

O técnico mão tem dúvidas que estarão em campo "duas equipas tremendas" e que ambas querem ganhar. Quanto ao calendário e aos quatro jgos em 11 dias acha "claramente exagerado" e algo que nunca viu: "Se as 72 horas, a certa altura da época já não chegam, no fim é quase impraticável. Os jogadores estão bem, com alegria e motivação, mas olhamos e vemos que há ali algumas dificuldades. Num treino com mais de 60 minutos sentimos que já abanam um bocadinho. Temos de ter esse cuidado. Isso obriga a rotação clara nestes jogos. É impossível jogar o mesmo onze em quatro jogos, nem pensar."

Isso é uma boa desculpa para lançar Rafael Leão, em Sevilha, até porque Diogo Jota chegou mais tarde? "Não há boa desculpa nem bom motivo. Aqui não há lugares cativos. O selecionador coloca os que acha serem melhores. Vamos ter quatro jogos, fazer rotação. Alguns vão ficar de fora, alguns ficam já. O Vitinha já está [infetado com covid 19], agora vou escolher mais dois. Depois vê-se quais estão melhores e ver o jogo a seguir", responde Santos, sem esconder que não gostou da pergunta e que o trabalho do selecionador não assenta em "boas desculpas" para tomar decisões.

Fernando Santos quer "dar continuidade" ao que tem feito nos últimos jogos, leia-se playoff de apuramento para o Mundial 2022, com a Turquia e com a Macedónia do Norte. "O padrão e forma de jogar é o que vamos procurar manter. Não haverá grandes mudanças. Uma ou duas em relação à equipa dos últimos jogos com a Turquia e a Macedónia. O que vou procurar é que a equipa mantenha o padrão, fazendo alterações de jogo para jogo. Não tanto a questão dos jogadores, do ritmo... Queremos consolidar nesta Liga das Nações, que queremos ganhar, o nosso padrão de jogo, que acho que devemos consolidar de forma clara."

João Moutinho: "Processo a Otávio? Na seleção não há clubes"

Antes de Fernando Santos falar, foi a vez de João Moutinho dizer de sua justiça e garantir que "o espírito da seleção está bom" e "sempre foi bom". "O espírito, entreajuda e vontade de vencer. Vamos jogar contra uma seleção muito forte que vai querer impor o seu jogo e ganhar, tal como nós. Vamos tentar vencer o jogo, é esse o nosso objetivo", disse esta quarta-feira João Moutinho, um dos capitães da seleção nacional.

O processo que foi aberto ao Otávio e Diogo Costa (e ainda Manafá e Fábio Cardoso) mais dois jogadores portistas) depois da conquista do título do FC Porto, por ofensas ao bom nome do Benfica, mexeu com os jogadores? "Acho que isso passa ao lado. São coisas que se passaram. Aqui na seleção não há clubes, há um grupo e um espírito muito fortes, estamos todos unidos para atingir a vitória por Portugal e para atingirmos os objetivos que queremos atingir", respondeu o médio.

O adversário de quinta-feira gosta de jogar em posse, mas, na opinião de Moutinho "não é só nisso que são fortes": "Têm a posse mas usam muitas vezes o ataque à profundidade. Temos de estar atentos a todas as situações de jogo. Ver o que o jogo está a pedir e tentar controlar os pontos fortes deles, colocando em prática os nossos, tendo a bola para jogar. Temos de nos focar muito em nós, sabemos que impondo o nosso jogo vamos ter oportunidade de vencer."

O João está em final de contrato. Estes jogos serão uma boa montra? "Não é montra nenhuma. Tenho trabalhado sempre da mesma maneira, com contrato ou sem contrato. Tivemos uma boa época no clube, estou concentrado no que tenho de fazer na seleção, dar o meu melhor para contribuir para o sucesso da seleção. As outras coisas irão resolver-se a seu tempo, aqui só estou concentrado em ganhar os jogos", respondeu o médio do Wolverhampton.