Música dos Xutos & Pontapés leva a seleção de râguebi ao Mundial

campeonato do mundo

Os Xutos & Pontapés apresentaram esta terça-feira a música "Somos Lobos", que criaram especialmente para acompanhar a seleção nacional de râguebi no Mundial de França 2023, que se realiza entre 8 de setembro de 28 de outubro. O videoclip já está disponível no YouTube.

Tim, o vocalista da banda, assumiu o "orgulho" por cumprir "uma promessa antiga" que tinha feito ao presidente da Federação Portuguesa de Râguebi. "Agora, o que queremos e gostávamos é que Portugal, em setembro, se aliasse a esta equipa e que conseguíssemos ver os jogos com alegria. Eles vão ter momentos lindíssimos, de certeza, e eu queria que esta música servisse para que se entusiasmassem um pouco e que o pessoal quisesse cantar", apelou Tim, após escutar a música na presença de todos os jogadores.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os lobos, de resto, participaram nas gravações do videoclip, que inclui momentos marcantes da seleção nos jogos de qualificação para o Campeonato do Mundo, mas também uma invasão dos lobos ao estúdio dos Xutos & Pontapés e os elementos da banda a trocar bolas com alguns jogadores da seleção.

No clip é possível ver Tim a ser elevado no ar, para receber uma bola num alinhamento, mas é o baterista Kalú, que já teve, no passado, "uma ligação muito pequenina" à modalidade, quem faz o ensaio dos Xutos.

"Fiz uns treinos no Belenenses, mas levei muito na tromba e nunca mais quis jogar", gracejou o baterista, lembrando que "o Mundial de râguebi é a terceira maior competição desportiva do planeta". "Portanto, era bom que estivéssemos todos juntos", apelou.

O resultado final do trabalho ficou do agrado da banda, mas o que estes gostaram "mais" foi que os jogadores "tivessem gostado e viessem dar os parabéns". "Disse-lhes para quando estivessem a festejar, pela primeira vez, a beberem a primeira cervejinha, que oiçam isto", revelou Tim.

Portugal, que participa apenas pela segunda vez na maior competição mundial de seleções da modalidade, vai disputar o Grupo C com País de Gales (16 de setembro), Geórgia (23 de setembro), Austrália (1 de outubro) e Ilhas Fiji (8 de outubro).