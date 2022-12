Mundial2022: Federação francesa pede retificação do resultado com Tunísia

A Federação Francesa de Futebol (FFF) apresentou uma reclamação oficial junto da FIFA, para mudar o resultado final do encontro com a Tunísia (derrota por 1-0), do Mundial2022, disse esta quinta-feira fonte do organismo à AFP.

Os gauleses contestam o golo anulado a Antoine Griezmann, aos 90+8 minutos, com a decisão a ser tomada já depois do apito final do árbitro, por fora de jogo, após indicação do videoárbitro (VAR).

A mesma fonte refere que a França considera que o VAR foi utilizado "após o reinício do jogo e após o final do encontro", algo que é contrário ao protocolo do uso da tecnologia.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Mesmo que a FIFA aceite a reclamação da FFF, a classificação do Grupo D mantém-se inalterada, com a França e a Austrália apuradas e a Tunísia e a Dinamarca eliminadas.

Nos oitavos de final, a França vai defrontar a Polónia, enquanto a Austrália joga com a Argentina.