Mundial valorizou Enzo e Benfica espera um jackpot

A Argentina levou a taça de campeã do Mundo e o Benfica pode assegurar um verdadeiro jackpot com a transferência de Enzo Fernández na reabertura do mercado de janeiro ou no verão. O médio, de 21 anos, brilhou no Qatar e acabou o torneio a receber o prémio de melhor jovem jogador do Campeonato do Mundo, o mesmo troféu conquistado por Mbappé há quatro anos. Liverpool e Real Madrid encabeçam o lote de interessados.

Enzo foi um dos jogadores que mais se valorizou neste Mundial, e a SAD do Benfica está plenamente consciente de que tem um diamante em mãos, e por isso mesmo está determinada a só deixar sair o jogador no mercado de inverno caso algum clube bata a cláusula de 120 milhões de euros que consta no contrato - ainda há dias o treinador, Roger Schmidt, garantiu que o clube não vai abrir mão dos jogadores mais influentes.

O médio foi contratado no verão, ao River Plate, por 10 milhões de euros, mas o clube argentino ficou na posse de 25% dos direitos económicos do jogador. No acordo, válido até 2027, ficou ainda salvaguardado pelo emblema de Buenos Aires um valor variável de oito milhões de euros mediante o cumprimento de certos objetivos.

Ou seja, caso Enzo seja vendido pelo valor da cláusula, nos cofres do Benfica vão entrar, na melhor das hipóteses, 90 milhões de euros. O que, a concretizar-se, seria uma mais-valia de 80 milhões no espaço de seis meses e faria do médio argentino a venda mais cara da história do clube a seguir a João Félix, vendido ao Atlético Madrid por 126 milhões de euros.

Liverpool e Real atentos

Enzo já estava debaixo de olho de alguns dos maiores "tubarões" europeus antes do Mundial, pois pegou de estaca no Benfica de Roger Schmidt e mostrou todo o seu valor não só internamente, mas sobretudo na Liga dos Campeões.

Se alguém ainda tinha dúvidas sobre a sua qualidade, o Mundial tratou do resto. Titular em cinco dos setes jogos da Argentina (só não foi nos dois primeiros), foi sempre um dos jogadores em destaque, marcando um grande golo na vitória (2-0) diante do México e depois exibindo-se a grande nível na final ganha à França. Os elogios que Messi lhe fez durante a competição - "é um jogador espetacular e importantíssimo para nós" - e o prémio de melhor jogador jovem do Mundial serviram para o valorizar ainda mais.

De acordo com notícias veiculadas em Espanha e Inglaterra, Real Madrid e Liverpool estão na corrida. Os merengues, que já tinham estado interessados, não estão na disposição de desembolsar os 120 milhões de euros, admitindo chegar a 70 milhões e juntar o passe do brasileiro Reinier. Já o Liverpool pode mesmo bater o preço estipulado na cláusula ou chegar perto desse valor.

Os benfiquistas Enzo e Otamendi tornaram-se nos primeiros campeões do Mundo a jogar em Portugal. E fizeram questão de assinalar o momento. O central partilhou uma fotografia em que aparece ao lado de Enzo no balneário da Argentina com o troféu de campeão do Mundo. "Como jogas este desporto, amigo!", elogiou Otamendi. O médio partilhou a publicação e agradeceu ao central: "Obrigado por tudo, general. Obrigado por todos os teus conselhos diários. Vou ser grato para toda a minha vida. Merecias isto e aí tens o troféu nas tuas mãos, irmão", escreveu Enzo.

