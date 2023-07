Mundial feminino: Estados Unidos e Países Baixos empatam no grupo de Portugal

© GRANT DOWN / AFP

Estados Unidos, bicampeões em título, e Países Baixos, finalistas em 2019, mantiveram-se esta quinta-feira na liderança partilhada do Grupo E do Mundial feminino de futebol de 2023, que inclui Portugal, ao empatarem 1-1, na segunda jornada.

No Estádio Regional de Wellington, Jill Roord deu vantagem às neerlandesas, aos 17 minutos, mas a capitã Lindsey Horan resgatou a igualdade para as detentoras de quatro êxitos (1991, 1999, 2015 e 2019) e outros tantos pódios, aos 62.

A reedição da final da última edição do Mundial, que tinha sido dominada pelas líderes do ranking da FIFA (2-0), significou o fim do recorde de 13 vitórias consecutivas das norte-americanas em fases finais de Mundiais, apesar de estarem agora invictas há 19 duelos.

Os Estados Unidos e os Países Baixos têm quatro pontos e prosseguem juntos nas duas primeiras posições da 'poule' - com superioridade das bicampeãs na diferença de golos -, algumas horas antes de Portugal e Vietname se defrontarem na cidade neozelandesa de Hamilton, após terem começado com derrotas as respetivas estreias absolutas na prova.

Quatro dias depois de terem batido as portuguesas (1-0), as neerlandesas voltaram a neutralizar um arranque pressionante das adversárias, expresso numa tentativa de Savannah DeMelo, e foram eficazes a aproveitar uma 'arrancada' de Lieke Martens, tendo Victoria Pelova tocado para Jill Roord atirar longe do alcance de Alyssa Naeher, aos 17 minutos.

As norte-americanas, que vinham de um triunfo na estreia sobre o Vietname (3-0), já não estavam em desvantagem em fases finais há 12 anos e rarearam em fluidez na primeira parte, com Trinity Rodman a importunar de fora da área a guarda-redes Van Domselaar.

Alex Morgan e Lindsey Horan criaram um par de investidas desenquadradas, sem gerar desconforto nos Países Baixos, que foram sustendo com bola as intenções dos Estados Unidos e quase elevaram a surpresa num remate de Dominique Janssen perto da trave.

A partida cresceu de ritmo depois do intervalo e regressou ao ponto de equilíbrio aos 62 minutos, quando Horan correspondeu de cabeça ao pontapé de canto cobrado na direita pela recém-entrada Rose Lavelle, marcando pela segunda ronda seguida neste Mundial.

Alternando alturas de brilhantismo e de hesitação, os Estados Unidos galvanizaram-se e viram Alex Morgan introduzir a bola na baliza contrária em posição ilegal, aos 66 minutos, enquanto Julie Ertz impediu que Esmee Brugts marcasse para os Países Baixos, aos 80.

A nona classificada do ranking mundial foi cedendo a nível físico e enfrentou as ameaças de reviravolta de Rodman, aos 82 minutos, e de Sophia Smith, 'heroína' do duelo com o Vietname, que viu Martens negar em cima da linha de golo a sua única ocasião, aos 84.