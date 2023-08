Mundial feminino. Espanha vence Países Baixos e garante meias-finais

© Grant Down / AFP

A Espanha garantiu esta sexta-feira a presença nas meias-finais do Mundial de futebol feminino, ao vencer os Países Baixos, por 2-1, na prova que decorre na Austrália e Nova Zelândia.

Esta é a primeira vez que a seleção feminina espanhola alcança as meias-finais de um Campeonato do Mundo, e logo derrotando as vice-campeãs em título, que integraram o grupo de Portugal, já eliminado.

A vitória em Wellington, Nova Zelândia, foi assegurada no prolongamento, com um golo de Salma Paralluelo, de 19 anos.

A equipa espanhola, uma das seleções mais jovens da competição, vai agora defrontar o Japão ou a Suécia na próxima terça-feira.