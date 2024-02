Mundiais de Canoagem. Fernando Pimenta é campeão do mundo de K1 1000 metros

"É um pau de dois bicos. Pode ser maior pressão para os treinos, não para a competição em si. Temos de trabalhar com os nossos melhores resultados de todos os anos. Diariamente, darmos o máximo. Chegarmos lá com o título mundial é completamente igual. Se o campeão do mundo saísse uns metros à frente, sem dúvida que era excelente, mas partimos todos da mesma linha", desvalorizou.