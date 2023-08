Mundiais de atletismo. Quase todos os atletas retidos em Frankfurt seguem hoje para Budapeste

Quase todos os atletas portugueses que ficaram retidos desde quinta-feira em Frankfurt, na Alemanha, vão conseguir viajar hoje até Budapeste, Hungria, onde vão participar nos Mundiais de atletismo. A Federação Portuguesa de Atletismo teve de encontrar soluções individuais para que os atletas chegassem a tempo à competição, que começa amanhã e termina a 27 de agosto. Já foram assegurados voos para quase todos atletas que vão participar na competição.

"Neste momento todos os atletas já têm um voo marcado para Budapeste. A esmagadora maioria vai hoje ainda para a capital húngara. Apenas temos um problema a resolver com uma atleta que tem voo para Munique e só amanhã para Budapeste. Em Frankfurt não vamos conseguir resolver o problema porque os voos estão superlotados, em Munique vamos tentar perceber se pode ir hoje", disse o presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, Jorge Vieira, à RTP.

Anteriormente, o responsável, que já está em Budapeste, estava confiante que nenhum atleta português fosse falhar a competição devido ao cancelamento de voos no aeroporto de Frankfurt. "É um contratempo, obviamente, mas espero que este contratempo não afete de uma forma muito significativa os atletas", afirmou em declarações à TSF.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Sem que o plano de viagem tivesse sido divulgado, pouco menos de metade dos atletas partiram na quinta-feira de Lisboa para a capital húngara, com escala na cidade alemã, onde a comitiva de 29 elementos, entre os quais 12 atletas, pernoitaram, estando, agora, à espera de voos de ligação durante do dia de hoje, véspera do arranque dos Mundiais Budapeste2023, que decorrem entre sábado e 27 de agosto.

O primeiro português a competir em Budapeste2023, nas ruas da capital húngara, é o veterano marchador João Vieira, nos 20 quilómetros marcha, no sábado, a partir das 08:50 locais (07:50 em Lisboa), que está no grupo retido em Frankfurt.

Ainda no primeiro dia de competição, vão estar Francisco Belo e Tsanko Arnaudov, na qualificação para o lançamento do peso - cuja final é ainda disputada na sessão noturna de sábado --, Marta Pen, Salomé Afonso e Isaac Nader, nas eliminatórias para os 1.500 metros, Tiago Luís Pereira, no triplo, e a estafeta mista de 4x400 metros, que será constituída por quatro de seis atletas (João Coelho, Omar Elkhatib, Ricardo Santos, Cátia Azevedo, Carina Vanessa e Fatoumata Diallo).

O cancelamento do voo entre Frankfurt e Budapeste ocorreu depois de a Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) ter confirmado a ausência da competição de Pedro Pablo Pichardo, campeão olímpico, mundial e europeu do triplo salto.

Com a desistência de Pichardo, confirmada na quinta-feira, devido à lombalgia que o afastou de grande parte da temporada ao ar livre, Portugal ficou sem os dois medalhados olímpicos, depois de Patrícia Mamona também ter ficado afastada por lesão, contando com 28 atletas em 21 provas na 19.ª edição dos Campeonatos do Mundo de atletismo, aos quais chega com um historial de 23 medalhas, sete de ouro, sete de prata e nove de bronze.

Notícia atualizada às 10:35