Mulher de Atsu, antigo jogador do FC Porto. "Ainda acredito que ele está vivo"

"Só sei que o agente dele está na Turquia a tentar chegar ao local onde tudo aconteceu. Sabem onde é o edifício e continuam a tentar resgatar pessoas. Sabem que há pessoas debaixo dos escombros, mas não têm o equipamento necessário", adiantou à BBC Claire Rupio, mulher de Christian Atsu, antigo avançado do FC Porto e atualmente com contrato com o clube turco Hatayspor. "Ainda rezo e acredito que ele está vivo".

Depois do sismo de segunda-feira chegou a ser noticiado, até pelo clube de Atsu, que o jogador teria sido retirado com vida dos escombros e teria sido levado para o hospital. Uma informação entretanto desmentida.

"Foi chocante ouvir o clube dizer que ele foi encontrado e levado para o hospital e horas depois as crianças ouviram na rádio que não sabem onde ele está. Sei que o agente dele está lá, está a fazer tudo o que pode para encontrá-lo e acredito que ele me vai trazer novidades em que posso confiar", prosseguiu a mulher de Atsu, com quem tem três filhos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Claire deixou ainda um apelo ao Hatayspor, às autoridades turcas e ao governo britânico, pedindo que enviem equipamentos de forma a conseguirem retirar "as pessoas dos escombros, especialmente o meu companheiro e pai dos meus filhos". "O tempo está a esgotar-se", lamentou a britânica.