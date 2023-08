Moutinho para engordar lista de regressos felizes ao Dragão

João Moutinho está a negociar o regresso ao Dragão, onde jogou de 2010 a 2013. O médio de 36 anos está livre depois de acabar contrato com o Wolverhampton e pode reforçar o FC Porto por um ano e com mais um de opção. Este ano os portistas já contrataram dois médios - Alan Varela (treinou ontem pela primeira vez) e Nico González - podendo Moutinho ser mais um reforço para o meio campo.

O regresso de jogadores marcantes são frequentes no Dragão e quase todos comum final feliz. Casos de Vítor Baía, Fernando Gomes, Domingos, Rui Barros, Secretário, Lucho, Ricardo Quaresma, Pepe e até Marcano, que voltou em 2019 -tinha saído a custo zero, mas regressou após um ano na AS Roma.

Alguns dos filhos pródigos ainda estão no clube. A começar por Sérgio Conceição. A meio da época 2003-04 regressou ao FC Porto, depois de ter rescindido com a Lazio por mútuo acordo, ainda a tempo de se sagrar campeão. Ficou apenas nessa temporada, assinado logo a seguir pelo St. Liège, mas em 2017-18 haveria de voltar uma segunda vez... para o banco, conquistando logo o título nacional na primeira época. E já com Pepe, também ele de volta em 2019, 12 anos após ter saído para o Real Madrid.

Um dos mais festejados foi o de Vítor Baía, que em 1996 tinha deixado o clube para dar início a uma aventura no Barcelona. A experiência não correu bem e dois anos depois estava de volta ao seu clube do coração para o melhor período da carreira, tendo conquistado uma Taça UEFA, uma Liga dos Campeões e uma Taça Intercontinental entre mais títulos nacionais.

De entre todos, como o de Fernando Gomes não há nenhum, tal como está registado no livro Pinto da Costa - 31 anos de presidências, 31 decisões. Assim que tomou posse como presidente, em abril de 1982, Pinto da Costa colocou em marcha a denominada Operação Gijón, que passava por recuperar o histórico jogador aos espanhóis. Uma missão possível graças ao engenho do líder portista, que sem dinheiro para o comprar pediu-o emprestado. Gomes regressou assim no verão de 1982 e conquistou três campeonatos nacionais, três Taças de Portugal, três Supertaças, a Liga dos Campeões, a Supertaça Europeia e a Taça Intercontinental. Melhor impossível.

Já Rui Barros regressou ao FC Porto em 1994, após jogar pela vecchia signora de Turim, tendo sido um dos jogadores que participaram na conquista do penta. E ainda Domingos Paciência que voltou após dois anos em Tenerife e Secretário, após uma época em que foi campeão pelo Real Madrid (1996-97) para ganhar três campeonatos nacionais e uma Taça UEFA.

Mais recentemente Lucho González, que chegou à Invicta em 2005 e saiu quatro campeonatos depois, voltando a meio da época 2011-12 e festejar mais dois títulos de campeão antes de novo adeus. Também Quaresma deixou marca no Dragão na primeira passagem (três títulos entre 2004 e 2009) e por isso foi recebido de braço abertos para novo ciclo em 2013. A segunda passagem foi menos efusiva.

Segue-se João Moutinho.

