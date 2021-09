Mourinho sofre primeira derrota na AS Roma

Antonin Barak e Pawel Dawidowicz do Verona comemoram a vitória (e os primeiros pontos do campeonato) perante a equipa treinada por Mourinho.

A AS Roma, treinada pelo português José Mourinho, sofreu a primeira derrota na temporada, ao perder por 3-2 no campo do Verona, num encontro da quarta jornada da Liga italiana.

Chegou, assim, ao fim a série de seis triunfos consecutivos na época 2021/22 em jogos oficiais para todas as competições, e logo contra uma equipa que ainda não tinha somado pontos na Série A.

Com Rui Patrício na baliza, os romanos até se adiantaram no marcador, aos 36 minutos, por Lorenzo Pellegrini, uma vantagem que a equipa manteve até aos 49", altura em que Antonin Barak empatou, com Gianluca Caprari a operar a reviravolta, aos 54", no Estádio Marc'Antonio Bentegodi.

O técnico português viu a sua equipa responder logo de seguida, ainda que a igualdade tenha surgido através de um autogolo de Ivan Ilic (58"), antes de Faraoni (63) marcar o golo do jogo, num belo remate de meia distância, sem hipóteses para Patrício.

No jogo grande da ronda na liga italiana, a Juventus e o AC Milan (o português Rafael Leão foi titular) empataram (1-1) em Turim. O golo da antiga equipa de Cristiano Ronaldo foi apontado pelo internacional argentino Paulo Dybala logo aos quatro minutos. Os milaneses, que atuaram sem Zlatan Ibrahimovic, devido a lesão, empataram por Rebic, aos 76".