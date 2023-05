Mourinho espreita sexta final mas recusa favoritismo contra o Bayer

Será a sexta final europeia da carreira de José Mourinho como treinador principal? A AS Roma defronta esta quinta-feira à noite o Bayer Leverkusen (20.00, SIC), da Alemanha, na segunda mão das meias finais da Liga Europa, entrando em campo com uma vantagem de um golo garantida no jogo da primeira mão, graças a um golo de Edoardo Bove.

José Mourinho já é o treinador da história com mais presenças em finais por clubes diferentes, num total de quatro. E pode carimbar a sexta presença se eliminar os alemães, que são treinados por Xabi Alonso, antigo jogador de Mou no Real Madrid - venceu com o FC Porto (Taça UEFA e Liga dos Campeões, em 2003 e 2004, respetivamente), Inter Milão (Liga dos Campeões, 2010), Manchester United (Liga Europa 2017) e AS Roma (Liga Conferência 2022).

Refira-se que o técnico português marcou presença numa outra final anterior, em 1996-97, mas ainda na qualidade de adjunto de Bobby Robson no Barcelona - foi na extinta Taça das Taças, frente ao PSG. E todas têm um denominador comum: O Special One ganhou sempre.

Mas para chegar a mais uma final, Mourinho terá primeiro de eliminar os alemães do Leverkusen, atuais sétimos classificados da Bundesliga. "Não penso no passado, nas minhas outras finais, só no presente. E penso mais nos outros do que em mim. Gostava muito de chegar à final por estes jogadores incríveis e pelos adeptos extraordinários. Este grupo está a dar tudo. Passámos por tantos momentos difíceis, e estes rapazes merecem a final, mas para isso têm de fazer um jogo extraordinário", disse Mourinho.

O técnico português recusou ainda qualquer tipo de favoritismo frente aos alemães, apesar de estar em vantagem na eliminatória. "Zero de superstições, zero nas casas de apostas e zero de favoritismo. Há vinte anos que digo o mesmo: quando se chega a uma meia-final, há 25% de hipótese de vencer a competição e 50% de chegar à final. Esta é a minha superstição misturada com pragmatismo. Está 1-0 para nós, mas não sei como vai acabar. Se pode haver prolongamento, penáltis. Temos o máximo de respeito pelo Bayer, a eliminatória está no intervalo", disse.

O jornal Le Parisien, entretanto, noticiou que Mourinho não está nos planos do PSG para a próxima época, hipótese que foi levantada na semana passada. De acordo com o jornal francês, o diretor desportivo dos parisienses, o português Luís Campos, é um grande amigo do técnico, com quem fala regularmente de futebol, e não quer colocar em causa uma amizade que tem mais de 30 anos.

Certo é que Christophe Galtier vai mesmo deixar o cargo, mas o sucessor, à partida, não será Mourinho. Questionado ontem sobre o futuro (tem contrato com a AS Roma até 2024, mas não e certo que fique), o treinador foi taxativo: "Não vou pensar na final nem no meu futuro. O foco agora é o jogo desta meia-final."

Xabi diz que não há amizades

Já Xabi Alonso, apesar de o Leverkusen estar em desvantagem, acredita que a sua equipa pode passar a eliminatória e chegar à final. "Em Roma foi um jogo muito disputado, equilibrado, e esperamos o mesmo amanhã. Estamos felizes por termos chegado às meias-finais, mas queremos mais. Esta é uma oportunidade de ouro. Vamos defrontar uma equipa forte, mas esperamos uma noite histórica", disse Xabi Alonso, deixando ainda uma palavra a Mourinho, que foi seu treinador no Real Madrid: "O destino juntou-nos outra vez nesta meia-final. Antes do jogo vamos dar um abraço, mas depois não há amizades."

A AS Roma procura atingir a quarta final europeia do seu historial, a segunda consecutiva, depois de na época passada, já com Mourinho (e com Rui Patrício na baliza), ter conquistado a Liga Conferência. Nas outras duas - Taça dos Campeões Europeus de 1984 e Taça UEFA de 1991 - saiu derrotada.

Já o Leverkusen ainda procura o primeiro título europeu, depois de ter perdido as finais da Taça UEFA de 1988 e a Liga dos Campeões de 2002.

Refira-se que a outra meia-final vai colocar frente a frente o Sevilha e a Juventus - o jogo da primeira mão terminou com um empate a um golo. Ou seja, pode dar-se o caso de a final agendada para a Puskás Aréna, em Budapeste, na Hungria, no dia 31 de maio, ser entre duas equipas italianas. Mas atenção, porque o Sevilha tem sido nas últimas duas décadas um autêntico papa-taças - venceu seis edições da Liga Europa (2005-06, 2006-07, 2013-14, 2014-15, 2015-16 e 2019-20).

