Morreu Trevor Francis, o primeiro futebolista inglês a passar a fasquia do milhão de libras

O ex-futebolista internacional inglês Trevor Francis, autor do golo que proporcionou ao Nottingham Forest a conquista da Taça dos Clubes Campeões Europeus na época 1978/79, morreu aos 69 anos, vítima de ataque cardíaco, informou esta segunda-feira a família.

Trevor Francis, que morreu em Espanha, onde alternava residência com Inglaterra, tornou-se o primeiro jogador britânico a atingir a fasquia de um milhão de libras numa transferência, quando se transferiu do Birmingham para o Nottingham Forest, em 1979.

Pouco tempo depois, foi decisivo na vitória do Nottingham ​​​​​​​Forest na final da Taça dos Clubes Campeões Europeus, antecessora da Liga dos Campeões, ao marcar o golo que permitiu à equipa inglesa vencer os suecos do Malmö, por 1-0, em encontro realizado na cidade alemã de Munique.

Trevor Francis, que tem 52 internacionalizações pela Inglaterra, falhou no ano seguinte, devido a lesão, o jogo da revalidação do título na mais importante prova europeia de clubes, na qual o Nottingham Forest bateu na final o Hamburgo, também por 1-0, em partida disputada em Madrid, arbitrada pelo português António Garrido.

Após a notícia do óbito do internacional inglês, o antigo companheiro de equipa do Forest, Peter Shilton, foi dos primeiros a prestar homenagem ao ex-futebolista inglês.

Em seguida, o Forest também publicou no Twitter que Francis era "uma verdadeira lenda do Forest que nunca será esquecida".