Morreu Tony Brooks, um dos pioneiros da Fórmula 1

O britânico Tony Brooks, pioneiro do automobilismo, que venceu seis Grandes Prémios de Fórmula 1 nos anos 1950, e era chamado de "dentista das corridas", morreu aos 90 anos.

Brooks era o último sobrevivente entre os vencedores de corridas de F1 na década de 1950.

Fez a sua estreia no Grande Prémio de Siracusa, na Sicília, em 1955, que não fazia parte do campeonato. Foi inscrito mesmo no final e participou quando ainda era estudante de medicina dentária.

"Fazia parte de um grupo especial de pilotos que eram pioneiros e que superaram os seus limites numa época de grandes riscos", declarou o presidente da F1, Stefano Domenicali.

"Vamos sentir a sua falta, e os nossos pensamentos vão para a sua família neste momento", acrescentou Domenicali.

A primeira vitória de Brooks na F1 foi no Grande Prémio da Grã-Bretanha, em Aintree, em 1957, como piloto da equipa Vanwall, ao lado de Stirling Moss.

Juntamente com Moss, foi um dos grandes pilotos britânicos que não foram campeões mundiais.

Brooks teve a oportunidade de alcançar o título em 1959 com a Ferrari, mas na última corrida, em Sebring, nos Estados Unidos, envolveu-se num acidente com o seu companheiro de equipa, Wolfgang Von Trips.