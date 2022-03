Morreu Tomás Boy, capitão do México no Mundial de 1986

O antigo médio e treinador de futebol Tomás Boy, que capitaneou a seleção mexicana no Mundial1986 morreu na terça-feira, aos 70 anos, vítima de uma embolia pulmonar, informou a federação local.

"A Federação Mexicana de Futebol lamenta o sensível falecimento de Tomás Boy Espinosa. Ex-jogador da nossa seleção nacional do México e lenda do futebol mexicano", lê-se no Twitter oficial do organismo.

Médio goleador, destacou-se no Tigres, no qual alinhou entre 1975 e 1988, tornando-se no melhor marcador do clube (104), sendo apenas superado, em 2019, pelo francês André-Pierre Gignac.

Capitaneou a seleção mexicana, que, ao lado do então sportinguista Negrete, chegou aos quartos de final no Mundial1986 organizado no país, e caiu no desempate através de grandes penalidades frente à Alemanha (4-1, após 0-0 no prolongamento)

Após terminar a carreira de futebolista, treinou clubes vários clubes no México, como Atlas, Monterrey, Cruz Azul e Guadalajara, entre outros.