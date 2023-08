Morreu o primeiro ciclista espanhol a vencer a Volta a França

O antigo ciclista Federico Bahamontes, o primeiro espanhol a vencer uma Volta a França, em 1959, morreu esta terça-feira aos 95 anos, anunciou o autarca da cidade de Toledo.

Segundo Carlos Velázquez, o antigo ciclista, conhecido como 'A Águia de Toledo', morreu esta terça-feira aos 95 anos, deixando para trás um legado com 74 vitórias como profissional e um registo pioneiro na modalidade em Espanha, pelo que Toledo observará dois dias de luto oficial.

"Toledo [cidade que o designou como 'filho adotivo'] chora Bahamontes, uma lenda da cidade e do desporto espanhol", declarou o autarca.

Em 1959, tornou-se no primeiro espanhol a vencer o Tour, a meio de um período de 11 anos no ativo em que se destacou como um dos melhores trepadores do mundo, vencendo a classificação da montanha por nove vezes nas 'grandes Voltas', entre a Volta a França, a Volta a Itália e a Volta a Espanha.

Venceu 11 etapas entre as três principais provas e somou mais dois pódios na 'grande boucle', além de ter sido segundo na Volta a Espanha de 1957.

Dirigiu ainda um clube profissional de ciclismo, uma loja de bicicletas e foi o diretor da Volta a Toledo durante 50 anos, até 2015, quando a idade avançada e a doença o afastaram do trabalho.