Morreu o antigo futebolista Paquito, campeão pelo FC Porto

"O dia começou hoje mais negro com a triste notícia do falecimento de Francisco Saura. Vítima de doença prolongada, aos 63 anos, o nosso Paquito deixa-nos após uma vida de entrega e compromisso com o Rio Ave FC, primeiro como jogador do nosso futebol de formação e equipa principal, mais tarde como treinador no clube já há 17 anos", lê-se na nota publicada nas redes sociais do clube de Vila do Conde.